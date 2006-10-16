Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Фонд помощи населению от объединенных корпораций Fund United Corporation - лохотрон!

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Старый Сегодня, 22:23
#1
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Имя: Игорь
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Фонд помощи населению от объединенных корпораций Fund United Corporation - лохотрон!
Еще один лохотрон, зарабатывающий на любителях халявы, открылся на сайте fond-helprussia.ru и называется Фонд помощи населению от объединенных корпораций Fund United Corporation

Подобная схема обмана уже рассматривалась в данном разделе: никакой регистрации, сразу "принимаете благотворительные переводы от компаний" в количестве 7 штук на общую сумму 13 453,17 рублей!
fond-helprussia.ru/ok.html

Далее, ничего не заполняя, жмете большую зеленую кнопку "Вывести средства на счет" и происходит чудо: вам готовы перечислить деньги в пустоту, но ее нужно закрепить за 100 рублей! И не важно, что закреплять нечего, так как никакого номера счета не вводили, главное перевести мошенникам деньги, причем нужно поторопиться:
Цитата:
Внимание! У вас есть ограниченное время на закрепление счета!
Закрепите его сейчас, иначе мы переведем средства другому пользователю и обнулим Ваш баланс!
fond-helprussia.ru/error.html

Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!

Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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