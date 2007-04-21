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Российский фермер привлек $500 тысяч через размещение криптовалюты

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Российский фермер привлек $500 тысяч через размещение криптовалюты
Фермер Михаил Шляпников привлек через размещение собственной криптовалюты под названием колионы (KLN) $500 тысяч от более сотни инвесторов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



«Итак, наша скромная краудфандинговая кампания ICO «Экосистема Колионово» на Waves Platform завершена. Считаю, что результат вполне достойный и удовлетворительный – за один месяц, по всему миру реализовано колионов на сумму более полумиллиона долларов. Для первого в истории проекта, в котором виртуальная IT-технология блокчейна с криптовалютами интегрирована в реальную экономику производства, весьма неплохо», – пишет фермер.

ICO (Initial Coin Offerings) – это аналог первичного размещения акций (IPO), но продаются инвесторам не ценные бумаги, а токены, то есть единицы той или иной криптовалюты.



По словам Шляпникова, привлеченные средства рассматриваются в качестве альтернативы банковским кредитам и будут направлены не «на выживание», а на развитие и рост объемов производства.
«Осознаем ответственность за дальнейшее рациональное и эффективное использование средств. Позориться не станем. На Гавайи курить бамбук не поедем. Наоборот, сейчас еще раз тщательно пересматриваются и пересчитываются способы освоения и возможности возврата этих средств с прибытком», – заявляет он.

Многопрофильное крестьянское хозяйство «Колионово» было организовано в 2007 году. Основные направления деятельности: производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции.
«С блокчейн- и криптотехнологиями на сегодня управились. После обеда пойдем ***** на поля раскидывать – повышать урожайность и плодородие. В смысле вносить в почву перепревший птичий помет», – описывает трудовые будни фермер.
Шляпников уже во второй раз становится героем публикаций в прессе. В 2015 году прокуратура Егорьевского суда Подмосковья обвиняла его в нарушении монополии государства на эмиссию денежных средств и дезориентировании населения в условиях экономического кризиса. Недовольство вызвали долговые расписки, которые фермер тоже назвал колионами. Каждая из них была эквивалентна 50 российским рублям, и ее можно было обменять на заранее оговоренную продукцию по фиксированной цене.

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