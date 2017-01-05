BITZINE - bitzine.biz

Легенда (машинный перевод)
О нас
Кто Мы Есть
Благодаря обширным знаниям в области электронных валют и навыков торговли на мультивалютных рынках, таких как Forex и международных обменов криптовалюта, наша компания занимает лидирующее положение в Соединенном Королевстве. После появления криптовалюты и быстрого роста его цен, многие трейдеры обратили внимание на возможность заработка с ним. Наша команда выбрала тот же путь. В 2014 году мы начали торговать на биржах криптовалюта. Такая финансовая деятельность требует большой оборотного капитала, поэтому мы разработали автоматическую систему для получения инвестиций от всех желающих.
В 2016 году мы зарегистрировали компанию в Великобритании и в настоящее время предоставляют услуги по управлению активами. Для международной экспансии и дальнейшего развития нашего малого бизнеса мы разработали платформу для автоматического привлечения инвестиций. Вы можете инвестировать Bitcoin и иметь стабильный доход от 10% до 15% каждый день на постоянной основе. Проверка официальной регистрации компании можно найти на нашем сайте. Здесь вы можете найти Свидетельство о регистрации и все регистрационные данные.
Планы:
Standard Plan
Plan Amount Spent (Ƀ) Hourly Profit (%)
Plan 1 Ƀ0.00100000 - Ƀ2.00000000 0.15
Advanced Plan
Plan Amount Spent (Ƀ) Hourly Profit (%)
Plan 2 Ƀ2.00100000 - Ƀ5.00000000 0.18
Premium Plan
Plan Amount Spent (Ƀ) Hourly Profit (%)
Plan 1 Ƀ5.00100000 and more 0.20
Payment Processor : Bitcoin
выплаты - инстант
минимум на вывод - 0,0005
Возврат депозита возможен через 24 часа с комиссией 5%
Check GoldCoders' HYIP Manager License
bitzine.biz - Licensed
SSL
The certificate was issued by Comodo.
The certificate will expire in 354 days
Ознакомиться:
Ознакомиться
Мой вклад:
https://blockchain.info/tx/7c88b91a4...9e8cca6aca3b2d