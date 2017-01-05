Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BITZINE - bitzine.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
При поддержке
Автоматическая анонимная лотерея на блокчейн
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:16
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha, Kiev region
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 337
Благодарностей: 28
УГ: 10
КП: 0.000
BITZINE - bitzine.biz
Приветствую всех

Представляю новый фаст - Bitzine

Я не АДМИН и его не знаю.
Тема создана для ознакомления и не является призывом к действию.

Старт проекта - 2/05/2017


Легенда (машинный перевод)

О нас

Кто Мы Есть

Благодаря обширным знаниям в области электронных валют и навыков торговли на мультивалютных рынках, таких как Forex и международных обменов криптовалюта, наша компания занимает лидирующее положение в Соединенном Королевстве. После появления криптовалюты и быстрого роста его цен, многие трейдеры обратили внимание на возможность заработка с ним. Наша команда выбрала тот же путь. В 2014 году мы начали торговать на биржах криптовалюта. Такая финансовая деятельность требует большой оборотного капитала, поэтому мы разработали автоматическую систему для получения инвестиций от всех желающих.

В 2016 году мы зарегистрировали компанию в Великобритании и в настоящее время предоставляют услуги по управлению активами. Для международной экспансии и дальнейшего развития нашего малого бизнеса мы разработали платформу для автоматического привлечения инвестиций. Вы можете инвестировать Bitcoin и иметь стабильный доход от 10% до 15% каждый день на постоянной основе. Проверка официальной регистрации компании можно найти на нашем сайте. Здесь вы можете найти Свидетельство о регистрации и все регистрационные данные.


Планы:

Standard Plan
Plan Amount Spent (Ƀ) Hourly Profit (%)
Plan 1 Ƀ0.00100000 - Ƀ2.00000000 0.15

Advanced Plan
Plan Amount Spent (Ƀ) Hourly Profit (%)
Plan 2 Ƀ2.00100000 - Ƀ5.00000000 0.18

Premium Plan
Plan Amount Spent (Ƀ) Hourly Profit (%)
Plan 1 Ƀ5.00100000 and more 0.20

Payment Processor : Bitcoin

выплаты - инстант
минимум на вывод - 0,0005

Возврат депозита возможен через 24 часа с комиссией 5%


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SSL
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Последний раз редактировалось laska2006; Сегодня в 22:23.
laska2006 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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