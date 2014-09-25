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Трамп увеличит бюджет НАСА на 628 миллионов долларов

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Трамп увеличит бюджет НАСА на 628 миллионов долларов
Трамп выделит на 2017 финансовый год на 628 миллионов долларов больше, чем в феврале 2016 года запрашивало космическое ведомство. Итоговая сумма составит примерно 19,7 миллиарда долларов. Документ 5 мая должен быть утвержден Конгрессом США, а затем подписан президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание Space News.

Больше всего дополнительных средств получили программы дальнего космоса, прежде всего готовящаяся к отправке к Европе, спутнику Юпитера, миссия Europa Clipper, сверхтяжелая ракета SLS (Space Launch System) и многоразовый пилотируемый лунно-марсианский корабль Orion.

Увеличение бюджета НАСА также позволило продолжить миссии Opportunity (ровер на Марсе) и LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter, лунный орбитальный зонд). Финансирование Международной космической станции остается без изменений.

НАСА является самым богатым космическим агентством мира (19,3 миллиарда долларов в 2016 году). Второе и третье места разделяют Европейское космическое агентство (5,7 миллиарда долларов) и Национальное управление по исследованию космического пространства Китая (точные данные неизвестны, по разным оценкам, 3-6 миллиардов долларов). Бюджет «Роскосмоса», согласно Федеральной космической программе (ФКП) на 2016-2025 годы, составляет 1,4 триллиона рублей (в среднем по 1,4 миллиарда рублей каждый год). Первоначально в рамках проекта документа запрашивалось 2,4 триллиона рублей.


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