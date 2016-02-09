Компания по переработке Redwood Materials, связанная с Tesla, привлекла инвестици
Двое топ-менеджеров Tesla засветелись среди совета директоров компании по переработке и повторному использованию материалов производства Redwood Materials.
Имена главного технического директора Джеффри Страубела и его коллеги руководителя специальных проектов в Tesla Эндрю Стивенсона были упомянуты в документе поданном в Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), согласно которому Redwood Materials получила средства в размере $2 млн.
Первой документ на своей платформе опубликовала аналитическая компания CB Insights. Страубел и Стивенсон упоминаются в качестве исполнительных должностных лиц и директоров этой компании. Стивенсон также указан как финансовый директор. Когда CNBC пытался набрать контактный номер Redwood Materials указанный в документе SEC, вызов был переадресован в ящик голосовой почты Стивенсона.
На сайте компании Redwood Materials она описана как кампания разрабатывающая «передовые технологии переработки материалов для ремануфактуринга и повторного использования».
Согласно документу, поданному в SEC компания Redwood Materials была создана в 2017 году и находится в Редвуд-Сити (Калифорния). Она привлекла $2 млн. от единственного нераскрытого инвестора.
Глубина связей Tesla с Redwood Materials неясна, но если бы Tesla была партнером, клиентом или даже инвестором это было бы неудивительно.
Компания, которая принадлежит миллиардеру Элону Маску давно замечена в попытках повысить эффективность цепи поставок в целях расширения и удовлетворения спроса.
Tesla открыла Gigafactory в начале года, где выпускаются элементы батарей для аккумуляторов. Поговаривают, что сейчас Tesla наращивает производство своего мейнстримового автомобиля Model 3.
В прошлом году Tesla приобрела Solar City, чтобы заявить о своих амбициях в пространстве чистой энергии.
Использование такой компании, как Redwood Materials позволит Тесла выстроить более эффективную цепочку поставок, потенциально поможет увеличить объем производства на более устойчивой основе, учитывая, что он будет рециркулировать материалы, которые изготавливаются в разных частях.
Технологические компании в США ищут способы наладить их цепочки поставок более эффективно. В прошлом месяце, Apple пообещала прекратить «зависимость» от добычи полезных ископаемых и один день делать свою продукцию только из возобновляемых источников или переработанных материалов.