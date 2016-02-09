Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,764 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Компания по переработке Redwood Materials, связанная с Tesla, привлекла инвестици

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:27
#1
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 793
Благодарностей: 81
УГ: 1
КП: 0.085
подарки
Компания по переработке Redwood Materials, связанная с Tesla, привлекла инвестици
Двое топ-менеджеров Tesla засветелись среди совета директоров компании по переработке и повторному использованию материалов производства Redwood Materials.
Имена главного технического директора Джеффри Страубела и его коллеги руководителя специальных проектов в Tesla Эндрю Стивенсона были упомянуты в документе поданном в Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), согласно которому Redwood Materials получила средства в размере $2 млн.
Первой документ на своей платформе опубликовала аналитическая компания CB Insights. Страубел и Стивенсон упоминаются в качестве исполнительных должностных лиц и директоров этой компании. Стивенсон также указан как финансовый директор. Когда CNBC пытался набрать контактный номер Redwood Materials указанный в документе SEC, вызов был переадресован в ящик голосовой почты Стивенсона.
На сайте компании Redwood Materials она описана как кампания разрабатывающая «передовые технологии переработки материалов для ремануфактуринга и повторного использования».
Согласно документу, поданному в SEC компания Redwood Materials была создана в 2017 году и находится в Редвуд-Сити (Калифорния). Она привлекла $2 млн. от единственного нераскрытого инвестора.
Глубина связей Tesla с Redwood Materials неясна, но если бы Tesla была партнером, клиентом или даже инвестором это было бы неудивительно.
Компания, которая принадлежит миллиардеру Элону Маску давно замечена в попытках повысить эффективность цепи поставок в целях расширения и удовлетворения спроса.
Tesla открыла Gigafactory в начале года, где выпускаются элементы батарей для аккумуляторов. Поговаривают, что сейчас Tesla наращивает производство своего мейнстримового автомобиля Model 3.
В прошлом году Tesla приобрела Solar City, чтобы заявить о своих амбициях в пространстве чистой энергии.
Использование такой компании, как Redwood Materials позволит Тесла выстроить более эффективную цепочку поставок, потенциально поможет увеличить объем производства на более устойчивой основе, учитывая, что он будет рециркулировать материалы, которые изготавливаются в разных частях.
Технологические компании в США ищут способы наладить их цепочки поставок более эффективно. В прошлом месяце, Apple пообещала прекратить «зависимость» от добычи полезных ископаемых и один день делать свою продукцию только из возобновляемых источников или переработанных материалов.
Тесла не комментирует данную информацию.
Переведено специально для форума mmgp: http://www.cnbc.com/2017/05/02/tesla...materials.html

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
TTLuck2017 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Теперь компания Tesla стоит дороже, чем Ford Lonsdayl Новости в мире финансов и инвестиций 0 03.04.2017 23:12
Tesla привлекла на 20% больше инвестиций, чем ожидалось Lonsdayl Новости в мире финансов и инвестиций 13 21.03.2017 00:34
Компания Tesla приобретает Grohmann Engineering inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 52 21.11.2016 12:49
Компания Tesla запускает в эксплуатацию новый Тесла Автопилот 8.0 Иван Притула Авто 11 12.09.2016 16:18
Tesla Motors привлекла $1,46 млрд CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 4 24.05.2016 01:06

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Анна Чернобай
Трамп рублю не помеха: российская валюта подешевеет и без него
От Анна Чернобай в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар vilenco
Open-Forex - www.open-forex.com
От vilenco в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bespo6ta
pokervest-pokervest.club
От bespo6ta в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Стартап Glowforge привлек $22 млн для производства лазерных 3D-принтеров
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Invests
Quantum - qmpc.pro
От Invests в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Usa-Today
ПАММ-счет testopal: 664706 (Forex Trend)
От Usa-Today в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
409,764
Тем
467,792
Сообщений
11,548,988

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube