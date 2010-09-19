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Платформа для управления производственными объектами ServiceChannel привлекла $54 млн

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Платформа для управления производственными объектами ServiceChannel привлекла $54 млн


ServiceChannel – платформа по управлению производственными объектами и контролю над сервисами технического обслуживания зданий, привлекла 54 миллиона долларов инвестиций в рамках нового раунда финансирования, возглавленного венчурной компанией Accel.

Компания ServiceChannel, учрежденная в Нью-Йорке в 1999 году, разработала уникальную облачную платформу, которая служит централизованным каналом, благодаря чему менеджеры объектов могут найти подходящих подрядчиков для выполнения определенных видов работ, эффективно управлять обслуживанием и оплатой заказанных услуг, а также получать информацию о всех процессах в режиме реального времени. Компания утверждает, что она работает с более чем 450 клиентами из 70 различных стран.


В прошлом ServiceChannel также привлекала венчурный капитал и долговое финансирование, но это первый раз, когда она получила финансирование в долларах. Недавно данная компания совершила несколько крупных приобретений, в том числе некоторых своих конкурентов – Big Sky Technologies в прошлом году и Contractor Technology годом ранее.

Привлеченные в текущем раунде инвестиции будут способствовать дальнейшему качественному преобразованию со стороны ServiceChannel всей индустрии управления объектами и подрядчиками с помощью более современного, основанного на больших объемах данных и полной автоматизации подхода, заявили представители компании.

”ServiceChannel – первая подобная компания в данной отрасли, которая предоставила по-настоящему современный инновационный движок с использованием больших данных и передовых систем учета для эффективного управления всеми объектами и подрядчиками“, – отметил управляющий партнер венчурного фонда Accel Арун Мэтью.

В рамках текущего инвестиционного раунда управляющие партнеры венчурного фонда Accel Арун Мэтью и Рич Вонг войдут в совет директоров компании ServiceChannel.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://venturebeat.com/2017/05/02/s...ment-platform/

https://text.ru/antiplagiat/5908b48725de9
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