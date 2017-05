Denver10 Мастер

Стартап Magenta Therapeutics привлек $50 млн инвестиций

Стартап Magenta Therapeutics привлек $50.000.000 инвестиций.



Стартап Magenta Therapeutics представляет собой биотехнологическую компанию из Кембриджа, штат Массачусетс, которая занимается разработкой методов лечения для улучшения и расширения применения лечебной трансплантации стволовых клеток для большего количества пациентов, привлек 50.000.000 долларов инвестиций в раунде финансирования серии B.



Данный раунд финансирования возглавил венчурный фонд GV (ранее имел название Google Ventures) совместно с уже существующими инвесторами стартапа венчурных фондов Atlas Venture, Third Rock Ventures, Partners Innovation Fund, Access Industries и Casdin Capital, а также Be The Match Biotherapies, дочерней компании Program (NMDP) / Be The Match являющейся национальным донором костного мозга донора.



Компания намерена использовать привлеченные инвестиции для ускорения разработки инновационных продуктов сразу по нескольким аспектам трансплантации медицины, в том числе более точной подготовки пациентов для лечения их стволовых клеток, а также разработку аппарата для увеличения количества стволовых клеток.



Во главе с исполнительным директором Джейсоном Гарднером биотехнологическая компания Magenta Therapeutics ориентированна на инновации трансплантации стволовых клеток для пациентов. Программа стартапа MGTA-456 (ранее HSC835), направлена на расширение количества стволовых клеток в пуповинной крови, используемых при трансплантации, чтобы достичь превосходных клинических результатов по сравнению со стандартными процедурами трансплантации.



Перевод специально для форума MMGP.



