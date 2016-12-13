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Fornova привлекла $17 млн для внедрения интеллектуальной технологии для гостиниц

Fornova объявила о закрытии раунда финансирования серии B стоимостью $17 млн, чтобы внедрить свои решения по обзору рынков для отелей по всему миру. Серия B проводились под руководством Deutsche Telekom Capital Partners (DTCP) с участием Waypoint Capital и JAL Ventures.



На мировом гостиничном рынке, охватывающем сотни тысяч отелей, ранняя стадия роста Fornova была впечатляющей. Уже более 13 000 отелей приняли решения компании, в том числе такие бренды, как Marriott, Hilton, NH Hotels и Premier Inn. Доходы выросли более чем на 100% за последние двенадцать месяцев. В настоящее время Fornova насчитывает более 115 специалистов в пяти офисах по всему миру.



Генеральный директор Fornova, Дори Штайн заявил: "Индустрия отелей находится в переломной точке в своей борьбе за оптимизацию доходов в интернете и рост продаж. Несмотря на распространение новых технологий и решений по доходам, владельцы отелей продолжают игнорировать принципиально динамичный характер онлайн-рынка, в результате чего им не хватает важных сведений о том, как их продукты оцениваются в интернете, как их эффективно распространять и как оптимизировать путь бронирования. Запатентованные технологии Fornova обеспечивают беспрецедентный набор инструментов, помогающих гостиничным операторам переломить ситуацию в свою пользу, преуспевая в этом динамичном и быстро меняющемся рынке. Наши продукты являются новаторскими способами удовлетворения потребностей сегодняшних отельеров."



Технологии Fornova для анализа огромных объемов информации онлайн-рынка предоставляют двухуровневое решение:



- Продукт компании позволяет отелям собирать и анализировать всю доступную информацию с рынка, чтобы лучше понять, как их отели оцениваются и представлены по различным каналам онлайн-маркетинга.

- Также продукт обзора рынка переводит анализ данных в действия, которые оказывают прямое влияние на итоговую прибыль.



"Передовая технология Fornova предоставляет поставщикам туристических услуг точные инструменты, необходимые для того, чтобы оставаться впереди конкурентов", - заявил Томас Преус, партнер DTCP. "Мы рады поддержать рост и развитие компании Fornova в качестве первопроходца и технологического лидера в этом сегменте. Мы видим высокий спрос на прозрачный и мощный инструмент бизнес-аналитики от всех участников рынка. Собственные данные и всеобъемлющий охват всех каналов продаж это решающие факторы детерминации на растущем рынке гостеприимства."



"Мы приветствуем как DTCP, так и Waypoint", ​​- сказал Джошуа Левинберг, соучредитель JAL Ventures. "Будучи ранним инвестором, мы в восторге от их вклада и надеемся на светлое будущее, поскольку Fornova ускорит свой рост."



"Waypoint рада сотрудничать с Fornova в этот очень важный момент в развитии компании", - сказал Фредерик Вольвенд, руководитель группы стратегического развития и главный директор Waypoint Capital. "Мы нацелены на высокие темпы роста инновационных инвестиций и имеем огромный энтузиазм по поводу будущего Fornova."





Fornova будет использовать новые инвестиции для роста продаж, маркетинга и продуктивности во всем мире и сделает свои данные еще более действенными - помогая гостиницам оптимизировать видимость бренда в интернете, эффективно вести трафик на веб-сайты, улучшать занятость и закрывать больше заказов. Технология Fornova уходит своими корнями в продукт компании Goldenfeeds, который помогает преобразовать десятки ведущих мировых розничных, модных и мобильных компаний, в том числе Nike, Nordstrom, IKEA и Gucci.



Интеллектуальная технология Fornova обеспечивает динамичную онлайн-дистрибуцию для гостиничной индустрии. Решения Fornova быстро внедряются в Израиле с офисами в Лондоне, Амстердаме, Нью-Йорке и Украине . Они обслуживают более 13 000 отелей по всему миру и завоевали признание как самые передовые инструменты для обзора рынка.



О компании Deutsche Telekom Capital Partners (DTCP)



DTCP предоставляет венчурный капитал, частный капитал и консультационные услуги для сектора технологий, средств массовой информации и телекоммуникаций. Действуя в качестве моста между Европой, Силиконовой Долиной и Израилем, компания связывает людей, капитал и идеи для ускорения инноваций и обеспечения ценности для своих портфельных компаний, их ограниченных партнеров и связанного мира.





О компании JAL Ventures



Фонд JAL Ventures предоставляет капитал для расширения быстрорастущим компаниям, генерирующим доходы в Израиле. Команда управления фондом приносит многолетний опыт и успешный опыт работы в качестве предпринимателей.



О компании Waypoint Capital



Waypoint Capital и созданные ею предприятия консультируют, а также непосредственно управляют широким портфелем компаний и инвестициями в здравоохранение, медицинские технологии и управление активами, в том числе недвижимостью. Штаб-квартира в Женеве имеет офисы в Лондоне, Джерси, Бостоне и Люксембурге.









Перевод специально для mmgp.ru Fornova объявила о закрытии раунда финансирования серии B стоимостью $17 млн, чтобы внедрить свои решения по обзору рынков для отелей по всему миру. Серия B проводились под руководством Deutsche Telekom Capital Partners (DTCP) с участием Waypoint Capital и JAL Ventures.На мировом гостиничном рынке, охватывающем сотни тысяч отелей, ранняя стадия роста Fornova была впечатляющей. Уже более 13 000 отелей приняли решения компании, в том числе такие бренды, как Marriott, Hilton, NH Hotels и Premier Inn. Доходы выросли более чем на 100% за последние двенадцать месяцев. В настоящее время Fornova насчитывает более 115 специалистов в пяти офисах по всему миру.Технологии Fornova для анализа огромных объемов информации онлайн-рынка предоставляют двухуровневое решение:- Продукт компании позволяет отелям собирать и анализировать всю доступную информацию с рынка, чтобы лучше понять, как их отели оцениваются и представлены по различным каналам онлайн-маркетинга.- Также продукт обзора рынка переводит анализ данных в действия, которые оказывают прямое влияние на итоговую прибыль.​​-Fornova будет использовать новые инвестиции для роста продаж, маркетинга и продуктивности во всем мире и сделает свои данные еще более действенными - помогая гостиницам оптимизировать видимость бренда в интернете, эффективно вести трафик на веб-сайты, улучшать занятость и закрывать больше заказов. Технология Fornova уходит своими корнями в продукт компании Goldenfeeds, который помогает преобразовать десятки ведущих мировых розничных, модных и мобильных компаний, в том числе Nike, Nordstrom, IKEA и Gucci.Интеллектуальная технология Fornova обеспечивает динамичную онлайн-дистрибуцию для гостиничной индустрии. Решения Fornova быстро внедряются в Израиле с офисами в Лондоне, Амстердаме, Нью-Йорке и. Они обслуживают более 13 000 отелей по всему миру и завоевали признание как самые передовые инструменты для обзора рынка.DTCP предоставляет венчурный капитал, частный капитал и консультационные услуги для сектора технологий, средств массовой информации и телекоммуникаций. Действуя в качестве моста между Европой, Силиконовой Долиной и Израилем, компания связывает людей, капитал и идеи для ускорения инноваций и обеспечения ценности для своих портфельных компаний, их ограниченных партнеров и связанного мира.Фонд JAL Ventures предоставляет капитал для расширения быстрорастущим компаниям, генерирующим доходы в Израиле. Команда управления фондом приносит многолетний опыт и успешный опыт работы в качестве предпринимателей.Waypoint Capital и созданные ею предприятия консультируют, а также непосредственно управляют широким портфелем компаний и инвестициями в здравоохранение, медицинские технологии и управление активами, в том числе недвижимостью. Штаб-квартира в Женеве имеет офисы в Лондоне, Джерси, Бостоне и Люксембурге.

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