Orbital Insight привлек $ 50 млн для анализа спутниковых снимков

Orbital Insight, расположенный в Маунтин-Вью (штат Калифорния), привлек $ 50 млн финансирования в раунде C для анализа спутниковых снимков.
Инвестиции предоставили инвесторы из Sequoia Capital в сотрудничестве с Envision Ventures, корпорацией Balyasny Asset Management, Itochu Corporation и Intellectus Partners, а также с бизнес-ангелами с Lux Capital
Стартап планирует использовать полученные средства для расширения своего портфеля аналитическими продуктами, для увеличения продаж и выхода на международный рынок, а также увеличить рабочий персонал.
Основанная в 2013 году под руководством Джеймса Кроуфорда (сейчас генеральный директор), Orbital Insight в режиме реального времени анализирует спутниковые снимки, чтобы обеспечить точное понимание нашей планеты.
На сегодняшний день, Orbital Insight сотрудничает с 500 компаниями, работающие в сфере образования, а также с правительством США и некоторыми некоммерческими организациями.
Также напомню, что стартап за все свое время существования получил порядка $ 28 миллионов.
Специально для MMGP.RU