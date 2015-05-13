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Orbital Insight привлек $ 50 млн для анализа спутниковых снимков

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Orbital Insight привлек $ 50 млн для анализа спутниковых снимков


Orbital Insight, расположенный в Маунтин-Вью (штат Калифорния), привлек $ 50 млн финансирования в раунде C для анализа спутниковых снимков.
Инвестиции предоставили инвесторы из Sequoia Capital в сотрудничестве с Envision Ventures, корпорацией Balyasny Asset Management, Itochu Corporation и Intellectus Partners, а также с бизнес-ангелами с Lux Capital

Стартап планирует использовать полученные средства для расширения своего портфеля аналитическими продуктами, для увеличения продаж и выхода на международный рынок, а также увеличить рабочий персонал.

Основанная в 2013 году под руководством Джеймса Кроуфорда (сейчас генеральный директор), Orbital Insight в режиме реального времени анализирует спутниковые снимки, чтобы обеспечить точное понимание нашей планеты.

На сегодняшний день, Orbital Insight сотрудничает с 500 компаниями, работающие в сфере образования, а также с правительством США и некоторыми некоммерческими организациями.

Также напомню, что стартап за все свое время существования получил порядка $ 28 миллионов.

Специально для MMGP.RU
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Метки
новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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