Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,746 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Diversity-Fund - diversity-fund.biz

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
При поддержке
Автоматическая анонимная лотерея на блокчейн
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:41
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 6,124
Благодарностей: 989
УГ: 11
КП: 0.006
Diversity-Fund - diversity-fund.biz
Я не админ!

Начало: 15/10/2016

Зарегистрируйтесь здесь




Около:
«Что такое Фонд разнообразия?

Несколько лет назад мы начали находить различные варианты инвестиций, доступные в Интернете. Мы пробовали много HYIP, revshare
И других гибридных программ, и всегда надеялся, что они не закроются раньше времени.

К сожалению, наш опыт был довольно разочаровывающим, подавляющее большинство этих сайтов длилось недолго и рано или поздно закрывалось.
В большинстве случаев они страдали от различных финансовых проблем, был даже случай, когда система была поражена кибер-атакой и
Не может возобновить бизнес после.

Самым безопасным решением, казалось, была диверсификация, разделение нашего капитала на 10-15 различных инвестиционных программ. Таким образом, мы могли бы
Уменьшаем риск, поскольку мы разворачивали только часть наших денег в каждой системе, вместо того, чтобы рисковать всем в одном месте. Этот метод работал для нас!

У нас было достаточно ненадежности и постоянной неуверенности! Мы хотели стабильного, надежного источника дохода, который дает возможность также
Чтобы другие зарабатывали здоровый пассивный доход, не заботясь о своих деньгах.

Это была наша миссия в создании этого сайта, на котором ваша прибыль формируется из диверсифицированного портфеля как минимум из 15 различных инвестиций
Программ. Вы не покупаете свинью в мешке. Наш сайт постоянно обновляется, чтобы показать вам текущий портфель, все программы, которые мы используем
Для устранения ваших инвестиционных рисков.

Наша цель - это решение, которое выдержало проверку временем и предоставило вам стабильный, надежный магазин с одной остановкой для ваших инвестиционных потребностей. Это Фонд многообразия.


Планы:
120% - 125% Программа Revshare


Реферальная комиссия:
8%


Процессоры платежей:
Bitcoin, PerfectMoney, Payeer.


Наш вклад:
The amount of 50 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U1651590->U12781697. Memo: Shopping Cart Payment. Ad Credits Purchase - Username IncredibleEarnings.. Date: 15:30 02.05.17. Batch: 174945412.

Зарегистрируйтесь здесь
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Incredible-Earnings.com - Best Monitoring SINCE 2004
Топ-1 Инвестиционный выбор
Incredible-Earnings вне форума  
Старый Сегодня, 18:53
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,980
Благодарностей: 10,958
УГ: 15
КП: 0.032
подарки
Re: Diversity-Fund - diversity-fund.biz
Цитата:
Сообщение от Incredible-Earni... Посмотреть сообщение
Планы:
120% - 125% Программа Revshare
в день, в час, в год?

впрочем, зяма-хост не дал мне насладится творением
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 19:28
#3
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 40,135
Благодарностей: 39,784
Записей в блоге: 11
УГ: 56
КП: 0.086
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Diversity-Fund - diversity-fund.biz
Продолжают нести рефшары в млм, есть свой раздел же у них - http://mmgp.ru/forumdisplay.php?f=193
__________________
Баннер 7$/неделя РЕКЛАМА Подпись 7$/месяц
КЭШБЕРИ - Лидер микро кредитования Доходность до 600% годовых!HYIPROOM.RU - НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БЛОГ С ИГРАМИ, БОНУСАМИ И СТРАХОВКОЙ ДЕПОЗИТОВ!Fairmonitor.com - ВАШИ РЕФБЕКИ РАБОТАЮТ НА ВАС!InvestorsStartPage.com - портал №1 для профессиональных инвесторов!
Smirnov Nikolay вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Gold Nest Fund - goldnest.fund allegroman Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 757 06.07.2016 11:39

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Mega-Hyip
zonehyip - zonehyip.com
От Mega-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Прогнозы ICQ 700896
От alreader777 в разделе «Прогнозы»
Аватара нет
Buxwmr.tu2.ru
От skyboss в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Объявлены цены на умные часы Apple и новый MacBook с Retina-экраном
От Vogul в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Компании FXstart требуются трейдеры, которые могут торговать прибыльно
От preston27 в разделе «Архив»
Аватар moskva
НБУ разрешил репатриацию дивидендов за 2016 год в размере $5 млн одной компанией...
От moskva в разделе «Банковский форум»
.     
Пользователей
409,746
Тем
467,770
Сообщений
11,548,181

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube