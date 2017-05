Incredible-Earni... Профессионал

Diversity-Fund - diversity-fund.biz



Начало: 15/10/2016



Зарегистрируйтесь здесь









Около:

«Что такое Фонд разнообразия?



Несколько лет назад мы начали находить различные варианты инвестиций, доступные в Интернете. Мы пробовали много HYIP, revshare

И других гибридных программ, и всегда надеялся, что они не закроются раньше времени.



К сожалению, наш опыт был довольно разочаровывающим, подавляющее большинство этих сайтов длилось недолго и рано или поздно закрывалось.

В большинстве случаев они страдали от различных финансовых проблем, был даже случай, когда система была поражена кибер-атакой и

Не может возобновить бизнес после.



Самым безопасным решением, казалось, была диверсификация, разделение нашего капитала на 10-15 различных инвестиционных программ. Таким образом, мы могли бы

Уменьшаем риск, поскольку мы разворачивали только часть наших денег в каждой системе, вместо того, чтобы рисковать всем в одном месте. Этот метод работал для нас!



У нас было достаточно ненадежности и постоянной неуверенности! Мы хотели стабильного, надежного источника дохода, который дает возможность также

Чтобы другие зарабатывали здоровый пассивный доход, не заботясь о своих деньгах.



Это была наша миссия в создании этого сайта, на котором ваша прибыль формируется из диверсифицированного портфеля как минимум из 15 различных инвестиций

Программ. Вы не покупаете свинью в мешке. Наш сайт постоянно обновляется, чтобы показать вам текущий портфель, все программы, которые мы используем

Для устранения ваших инвестиционных рисков.



Наша цель - это решение, которое выдержало проверку временем и предоставило вам стабильный, надежный магазин с одной остановкой для ваших инвестиционных потребностей. Это Фонд многообразия.





Планы:

120% - 125% Программа Revshare





Реферальная комиссия:

8%





Процессоры платежей:

Bitcoin, PerfectMoney, Payeer.





Наш вклад:

The amount of 50 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U1651590->U12781697. Memo: Shopping Cart Payment. Ad Credits Purchase - Username IncredibleEarnings.. Date: 15:30 02.05.17. Batch: 174945412.



