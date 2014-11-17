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Классическая серия монет "Звездные войны" пополнилась монетой с Чубаккой

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Классическая серия монет "Звездные войны" пополнилась монетой с Чубаккой

Выпуск классической серии монет, посвященной киносаге "Звездные войны" продолжается, и выходит восьмая монета с изображением одного из наиболее узнаваемых персонажей франшизы - рыжим вуки Чубаккой. Ростом 8 футов, 200-летний вуки Чубакка стал приятелем Хана Соло после того, как тот отказался выполнить приказ убить его. На корабле "Тысячелетний сокол" Чубакка был вторым пилотом и борт-механиком, он является уроженцем планеты Кашиик, носит пояс наподобие патронташа и сражается энергетическим оружием, похожим на арбалет, под названием "боукастер".




На монете Чубакка изображен с боукастером в руках, это сцена из первой серии оригинальной трилогии. На реверсы монеты присутствует совсем немного надписей: первая - это обычная информация о составе монеты, а вторая - упоминание об авторском праве, которое монетный двор обязан был включить в композицию. На аверсе присутствует привычное изображение королевы Елизаветы II, так как монета выпущена для острова Ниуэ, входящего в состав Содружества наций.

Как обычно предлагаются три варианта исполнения: серебряная и золотая монета весом в 1 унцию, а также золотая монета в 1/4 унции. Тиражи такие же, как и в прошлые разы: 10 000 экземпляров для серебряной монеты, 1 000 для золотой весом в 1/4 унции и 500 экземпляров для золотой весом в 1 унцию. Цены составляют: 85 долларов США за серебряную монету, 620 долларов за маленькую золотую монету (рост на 20 долларов) и 2 500 долларов за большую золотую. Прекрасная серия монет, которая в руке смотрится гораздо привлекательнее, чем на картинке. Предполагается, что появятся еще две монеты в этом году и это, несомненно, порадует как нумизматов, так и поклонников наиболее любимой мировой франшизы. Все варианты монеты доступны для покупки как на сайте монетного двора, так и на сайтах-дистрибьюторах вроде Minted-UK, Coin Boutique и PowerCoin.


Серебряная монета:

Номинал: 2 доллара Новой Зеландии
Металл: серебро 999-й пробы
Вес: 31,1 грамма
Диаметр: 37 мм
Качество: пруф
Тираж: 10 000 экземпляров.

Золотая монета весом в 1 унцию:

Номинал: 250 долларов Новой Зеландии
Металл: золото 9999-й пробы
Вес: 31,1 грамма
Диаметр: 32 мм
Качество: пруф
Тираж: 500 экземпляров.

Золотая монета весом в 1/4 унции:

Номинал: 25 долларов Новой Зеландии
Металл: золото 9999-й пробы
Вес: 7,78 грамма
Диаметр: 22 мм
Качество: пруф
Тираж: 1000 экземпляров.

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Метки
звездные войны, монеты, нумизматика, чубакка
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