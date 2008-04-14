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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Сегодня, 18:25
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Сегодня, 18:23
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#1
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Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 42,265
Благодарностей: 2,914
УГ: 10
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Yamal - yamal.biz
Я не админ
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Принимает
:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney
Новый проект
: YAMAL LIMITED
Планы nvestment 14% - 16% ежедневно в течение 10 дней
Минимальный вклад
$10
Рефские до
Два уровня: 7% - 3%
Вывод типа
Мгновенно
SSL зашита от
Comodo CA Limited
DDoS зашита от
DDos-Guard
Перевод с Google:
Посмотреть и Зарегистрироваться
Цитата:
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На сегодняшний день компания «Ямал» является крупным игроком на рынке туристической недвижимости, а также владельцем недвижимости и совладельцем объектов во многих курортных зонах мира.
Успешное управление активами позволяет компании увеличить оборот и расширить свое участие в этом бизнесе.
Такому уровню развития «Ямала» было почти 17 лет.
Именно тогда, в далеком 1999 году, три пожизненных друга из Екатеринбурга впервые отправились в отпуск в Турцию, где прониклись идеей зарубежных путешествий.
После отпуска и возвращения в Россию они приходят к идее создать туристическое агентство для отправки туристов по разумным ценам в разных уголках мира: от Аляски до мыса Рог, из Токио в Лос-Анджелес.
Мой вклад:
Цитата:
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Perfect Money® payment complete
Batch # 174945331
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U13737133 (Yamal)
Amount: 240.00 USD
Memo: Replenishment of an account through PerfectMoney user naale on 240.00 USD ref. # 49
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Сегодня, 18:25
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