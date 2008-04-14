Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Yamal - yamal.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:23
#1
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Записей в блоге: 1
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На сегодняшний день компания «Ямал» является крупным игроком на рынке туристической недвижимости, а также владельцем недвижимости и совладельцем объектов во многих курортных зонах мира.

Успешное управление активами позволяет компании увеличить оборот и расширить свое участие в этом бизнесе.


Такому уровню развития «Ямала» было почти 17 лет.

Именно тогда, в далеком 1999 году, три пожизненных друга из Екатеринбурга впервые отправились в отпуск в Турцию, где прониклись идеей зарубежных путешествий.

После отпуска и возвращения в Россию они приходят к идее создать туристическое агентство для отправки туристов по разумным ценам в разных уголках мира: от Аляски до мыса Рог, из Токио в Лос-Анджелес.
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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