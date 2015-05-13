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ReThink Medical привлек $3млн для устройства,прогнозирующее сердечную недостаточность

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ReThink Medical привлек $3млн для устройства,прогнозирующее сердечную недостаточность


Стартап ReThink Medical, расположенный в Сан-Франциско (штат Калифорния), привлек $ 3 млн финансирования в серии A для амбулаторных мониторинговых устройств.
Инвестиции предоставил Национальный институт здравоохранения в виде гранта в сотрудничестве с японской медицинской корпорацией Terumo Corporation, а также Emergent Medical Partners. Norwich Ventures и Launch Capital также присоединились к финансированию. Благодаря проведенным инвестициям, управляющий директор Emergent Medical Partners Боб Браунелл, присоединится к совету директоров ReThink Medical.

Компания планирует использовать средства для проведения клинических испытаний, а также для проведения новых раундов финансирования, чтобы запустить своей продукт.

Основанная в 2010 году под руководством Резом Найма (сейчас генеральный директор), ReThink Medical является разработчиком современного беспроводного амбулаторного мониторингового устройства для прогнозирования сердечной недостаточности, связанная с госпитализаций.

Также напомню, что стартап уже привлекал инвестиции от бизнес-ангелов из SkyDeck. Сумма сделки к сожалению, не разглашалась.

Специально для MMGP.RU
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Метки
медицина, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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