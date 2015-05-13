Стартап ZippServ по оценке рисков для инвестиций в недвижимость привлек $390 000

ZippServ, онлайн-платформа, которая предоставляет услуги по оценке рисков для инвестиций в недвижимость, привлекла $390 000.
Судип Анандапурам отказался раскрыть личность инвесторов, заявив лишь, что инвесторы являются представителями сектора недвижимости.
"Мы планируем расширять наши услуги в Пуне и Мумбаи, а также стремимся расширить свое присутствие в коммерческой, промышленной и сельскохозяйственной недвижимости"
, - заявил Анандапурам.
Бенгалурский стартап, возглавляемый Ideaclicks Infolabs Pvt. Ltd, предоставляет консультационные услуги, связанные с юридической, технической и гражданско-правовой инженерной экспертизой и мошенничеством, связанным с правом собственности. Компания также предлагает сервисы с поддержкой специальных технологий, чтобы выявлять расхождения в документах и наяву.
Стартап был основан в декабре 2015 года Судипом Анандапурам и Дебашиш Хота. Ранее Анандапурам занимал руководящие инженерные должности в компаниях Tellabs, Cisco Systems и Tejas Networks в Индии и США. Дебашиш Хота работал в разных секторах, включая создание сетей, телекоммуникации и оборону.
ZippServ использует картографические данные для предоставления прозрачных цен и комплексных решений, включая проверку собственности, регистрации, а также проверка доверенности и прочее.
Клиентами компании являются покупатели жилья и недвижимости, индийские инвесторы-нерезиденты, коммерческие предприятия и фирмы по управлению активами. "Наша основная клиентская база состоит из покупателей жилья среднего ценового класса. База клиентов B2B составляет 10-15% общего дохода"
, - сказал Анандапурам.
Дебашиш Хота заявил, что у компании уже 2000 клиентов и некоторых из них компания спасла от инвестиций в плохую недвижимость, выявив расхождения в юридических вопросах.
ZippServ работает в нишевом сегменте, где не так много стартапов, которые предоставляют такие услуги.
Перевод специально для mmgp.ru