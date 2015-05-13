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Стартап ZippServ по оценке рисков для инвестиций в недвижимость привлек $390 000

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Старый Сегодня, 17:58
#1
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Стартап ZippServ по оценке рисков для инвестиций в недвижимость привлек $390 000

ZippServ, онлайн-платформа, которая предоставляет услуги по оценке рисков для инвестиций в недвижимость, привлекла $390 000.

Судип Анандапурам отказался раскрыть личность инвесторов, заявив лишь, что инвесторы являются представителями сектора недвижимости.

"Мы планируем расширять наши услуги в Пуне и Мумбаи, а также стремимся расширить свое присутствие в коммерческой, промышленной и сельскохозяйственной недвижимости", - заявил Анандапурам.

Бенгалурский стартап, возглавляемый Ideaclicks Infolabs Pvt. Ltd, предоставляет консультационные услуги, связанные с юридической, технической и гражданско-правовой инженерной экспертизой и мошенничеством, связанным с правом собственности. Компания также предлагает сервисы с поддержкой специальных технологий, чтобы выявлять расхождения в документах и наяву.

Стартап был основан в декабре 2015 года Судипом Анандапурам и Дебашиш Хота. Ранее Анандапурам занимал руководящие инженерные должности в компаниях Tellabs, Cisco Systems и Tejas Networks в Индии и США. Дебашиш Хота работал в разных секторах, включая создание сетей, телекоммуникации и оборону.

ZippServ использует картографические данные для предоставления прозрачных цен и комплексных решений, включая проверку собственности, регистрации, а также проверка доверенности и прочее.

Клиентами компании являются покупатели жилья и недвижимости, индийские инвесторы-нерезиденты, коммерческие предприятия и фирмы по управлению активами. "Наша основная клиентская база состоит из покупателей жилья среднего ценового класса. База клиентов B2B составляет 10-15% общего дохода", - сказал Анандапурам.

Дебашиш Хота заявил, что у компании уже 2000 клиентов и ​​некоторых из них компания спасла от инвестиций в плохую недвижимость, выявив расхождения в юридических вопросах.

ZippServ работает в нишевом сегменте, где не так много стартапов, которые предоставляют такие услуги.







Перевод специально для mmgp.ru
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Старый Сегодня, 18:11
#2
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Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
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Re: Стартап ZippServ по оценке рисков для инвестиций в недвижимость привлек $390 000
Наслышан о ZippServ, довольно интересная задумка платформы... как для Индии
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