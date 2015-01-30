50XD Cinema - 50-xd.com

«50XD Cinema» – это одна из крупнейших мировых кинопрокатных сетей, объединяющая под своим брендом 51 кинотеатров (39 тыс. зрительских мест и 264 кинозала).
Семнадцатилетний опыт работы позволяет нам создавать кинокомплексы, отвечающие самым передовым технологиям кинопроката и индустрии развлечений.
Наши кинотеатры соответствуют мировым стандартам качества кинопоказа. Современные видео— и аудио— системы, а также комфортные кресла, позволяют зрителю полностью окунуться в атмосферу кино и получить максимум удовольствия от просмотра.
Мы предоставляем высокий уровень сервиса, эффективное и гибкое ценообразование и развитие дополнительных услуг. Кроме кинозалов в наших кинотеатрах есть игровые автоматы, бильярд, боулинг, киноаттракцион 5D, уютные бары и кафе.
Международная сеть «50XD Cinema» в 2017 году впервые запускает инвестиционное направление в своей корпорации для открытия новых кинотеатров по всему миру. Каждый участник может стать частью нашей компании инвестируя средства для развития сети кинотеатров.
«50XD Cinema» предлагает инвестиционную и бонусную программу с возможностью карьерного роста своим партнерам. Руководством сети были разработаны самые проверенные и эффективные инвестиционные планы.
Старт 02.03.2017
Планы
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4.5% every day within 30 days. Investment amount: $10-99.Total profit 135%. Net profit 35%.
4.7% every day within 30 days. Investment amount: $100-999. Total profit 141%. Net profit 41%.
5.0% every day within 30 days. Investment amount: $1000-2999. Total profit 150%. Net profit 50%.
5.2% every day within 30 days. Investment amount: $3000-9999.Total profit 156%. Net profit 56%.
5.5% every day within 30 days. Investment amount: $10000-50000. Total profit 165%. Net profit 65%.
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Бонусная программа
За различные действия каждый участник нашей программы получает определенное количество бонусов. Ваш оборот бонусов служит не только получению прибыли, но и продвижению вас по карьерной лестнице. Став лидером нашей компании, вы получаете максимальные привилегии во всех областях нашей программы. Накапливая бонусы, вы можете их обменять на электронные деньги (по курсу 30XD=1$ или эквивалент Bitcoin). Бонусы являются показателем вашей активности в проекте и отображают ваш текущий статус.
-Принимают: Perfectmoney (верифиц.), Bitcoin, Payeer, Advcash (верифиц.)
-ДДОС Защита - DDoS Guard
-SSL - COMODO CA Limited
-Выделенный сервер
-Домен - 1 Год
-Реф программа - 5-2-1%
-Скрипт - H-SCRIPT
-Выплаты - Автоматические - Мгновенные
Whois
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Registrar Info
NameInternet Domain Service BS Corp.
Whois Serverwhois.internet.bs
Referral URLhttp://www.internetbs.net
Status
Important Dates
Expires On2018-04-02
Registered On2017-04-02
Updated On2017-04-22