InRoad Toys привлек инвестиции для продвижения игрушечных дорог

InRoad Toys, расположенный в Крофтоне (Мэриленд, США) производитель игрушек, закрыл раунд финансирования в Серии А. Раунд возглавила компания Shurtape Technologies LLC. Также InRoad Toys добавила O’Reilly Auto Parts, Imaginarium и некоторые магазины Target в свою сеть розничных продавцов.
Под руководством Энди Муслинера, выполняющего обязанности генерального директора, компания InRoad Toys изготавливает PlayTape (игровую ленту), которая дает возможность детям моментально создавать дороги и железнодорожные пути для забав с игрушечными транспортными средствами. PlayTape приклеивается к любой плоской поверхности, легко разрывается и переклеивается, а также может быть переработана. PlayTape совместима с большинством популярных игрушечных автомобилей и поездов на рынке, поэтому можно использовать PlayTape с игрушками, которые уже есть у клиента. Ленту можно брать с собой, она не занимает много места.
История создания этой ленты такова: в 2002 году Брайнау Муслинеру было 3 года и он очень любил играть с машинками. Единственным его желанием на рождество была большая коробка с машинками и он их получил. Но затем возник вопрос: "А где же им ездить?" На рынке есть миллионы машинок, но нет дорог для них. Эта задача заставила отца Брайана, Энди Муслинера, заняться разработкой игрушечных дорог, что заняло у него 12 лет. И в 2014 году мир увидел ленту PlayTape, которая на сегодняшний день является самым быстрым и лучшим способом сделать новую игрушечную дорогу. По словам Энди: "Возможности для креатива в создании дорог бесконечны как пустынное шоссе."
Компания также добавила O'Reilly Auto Parts, международную сеть игрушечных магазинов Imaginarium и часть магазинов Target в качестве своей сети розничных продавцов. Всего это более 5 600 дополнительных магазинов в 20 странах мира. PlayTape теперь доступна в более чем 12 000 магазинах в 35 странах мира.
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Специально для mmgp.ru