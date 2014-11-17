Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,743 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

InRoad Toys привлек инвестиции для продвижения игрушечных дорог

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:34
#1
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 5,440
Благодарностей: 720
УГ: 4
КП: 0.107
подарки
InRoad Toys привлек инвестиции для продвижения игрушечных дорог

InRoad Toys, расположенный в Крофтоне (Мэриленд, США) производитель игрушек, закрыл раунд финансирования в Серии А. Раунд возглавила компания Shurtape Technologies LLC. Также InRoad Toys добавила O’Reilly Auto Parts, Imaginarium и некоторые магазины Target в свою сеть розничных продавцов.

Под руководством Энди Муслинера, выполняющего обязанности генерального директора, компания InRoad Toys изготавливает PlayTape (игровую ленту), которая дает возможность детям моментально создавать дороги и железнодорожные пути для забав с игрушечными транспортными средствами. PlayTape приклеивается к любой плоской поверхности, легко разрывается и переклеивается, а также может быть переработана. PlayTape совместима с большинством популярных игрушечных автомобилей и поездов на рынке, поэтому можно использовать PlayTape с игрушками, которые уже есть у клиента. Ленту можно брать с собой, она не занимает много места.


История создания этой ленты такова: в 2002 году Брайнау Муслинеру было 3 года и он очень любил играть с машинками. Единственным его желанием на рождество была большая коробка с машинками и он их получил. Но затем возник вопрос: "А где же им ездить?" На рынке есть миллионы машинок, но нет дорог для них. Эта задача заставила отца Брайана, Энди Муслинера, заняться разработкой игрушечных дорог, что заняло у него 12 лет. И в 2014 году мир увидел ленту PlayTape, которая на сегодняшний день является самым быстрым и лучшим способом сделать новую игрушечную дорогу. По словам Энди: "Возможности для креатива в создании дорог бесконечны как пустынное шоссе."

Компания также добавила O'Reilly Auto Parts, международную сеть игрушечных магазинов Imaginarium и часть магазинов Target в качестве своей сети розничных продавцов. Всего это более 5 600 дополнительных магазинов в 20 странах мира. PlayTape теперь доступна в более чем 12 000 магазинах в 35 странах мира.

Уникальность

Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Проекты для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты
Наполнение сайтов и форумов. Заработок для авторов | Платит в $ с 2007 года
Cтатьи для вас и $ для авторов
Бесплатный биткоин, выигрыши до 200$ | Лучший кэшбек для Алиэкспресс
inik1080 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
TextRecruit привлек $3 млн для продвижения интеллектуальных текстовых сообщений forfor Новости в мире финансов и инвестиций 0 21.03.2017 18:09
OpenBazaar привлек инвестиции в 3 млн$ Alex077 Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.12.2016 18:35
Devialet привлек $106 миллионов для продвижения своих динамиков Phantom inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 0 30.11.2016 01:54

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
ПАММ-счет Lalaley:634608(ForexTrend)
От isoarasawind в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар сфинкс
ОПРОС кого из 2-х исполнителей выбрать
От сфинкс в разделе «Фриланс: общий форум»
Аватар bizneser
Kien для разработки гибкой системы звука привлек $900 тыс инвестиций
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
На Украине предложили сажать на 10 лет за отрицание «российской агрессии»
От Happy Money в разделе «Политика и экономика»
Аватар Ilya Shathkin
Проект "ЛИАНА" - liana10.com
От Ilya Shathkin в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Медь дешевеет на данных из Китая
От Gannibal Barka в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
409,743
Тем
467,756
Сообщений
11,547,832

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube