market-hit.info - Успешный Торговец

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Старт проекта 23.04.2017
Если Вы хотите стать владельцем виртуальных магазинов и получать за это реальные деньги - тогда наш проект специально для Вас. Приобретайте несколько торговых точек от простых овощных палаток до торговых центров и станьте успешным торговцем.
Срок работы - 180 дней.
Перед покупкой соберите доход с имеющихся магазинов.
Маркетинг:
Палатка
Уровень магазина 1
Процент в месяц 28%
Доход в день 0.18 руб.
Доход в месяц 5.32 руб.
Цена магазина 19.00 руб.
Кафе
Уровень магазина 2
Процент в месяц 30%
Доход в день 0.89 руб.
Доход в месяц 26.70 руб.
Цена магазина 89.00 руб.
Супермаркет
Уровень магазина 3
Процент в месяц 31%
Доход в день 3 руб.
Доход в месяц 89.90 руб.
Цена магазина 290.00 руб.
Магазин электроники
Уровень магазина 4
Процент в месяц 32%
Доход в день 21.23 руб.
Доход в месяц 636.80 руб.
Цена магазина 1 990.00 руб.
Магазин брендовой одежды
Уровень магазина 5
Процент в месяц 34%
Доход в день 45.22 руб.
Доход в месяц 1 356.60 руб.
Цена магазина 3 990.00 руб.
Торговый центр
Уровень магазина 6
Процент в месяц 36%
Доход в день 107.88 руб.
Доход в месяц 3 236.40 руб.
Цена магазина 8 990.00 руб.
БОНУСЫ:
При регистрации Вам будет доступен бонус 10 руб.
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
10% - 3% - 2%: деньги идут сразу на баланс для вывода.
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
Payeer, Free-Kassa
МОЙ ВКЛАД: