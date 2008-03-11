Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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market-hit.info - Успешный Торговец

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
При поддержке
Zooo Proprietary Limited
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:30
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 15,508
Благодарностей: 91
УГ: 6
КП: 0.049
market-hit.info - Успешный Торговец

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 23.04.2017




Об игре:

Если Вы хотите стать владельцем виртуальных магазинов и получать за это реальные деньги - тогда наш проект специально для Вас. Приобретайте несколько торговых точек от простых овощных палаток до торговых центров и станьте успешным торговцем.
Срок работы - 180 дней.
Перед покупкой соберите доход с имеющихся магазинов.



Маркетинг:


Палатка
Уровень магазина 1
Процент в месяц 28%
Доход в день 0.18 руб.
Доход в месяц 5.32 руб.
Цена магазина 19.00 руб.

Кафе
Уровень магазина 2
Процент в месяц 30%
Доход в день 0.89 руб.
Доход в месяц 26.70 руб.
Цена магазина 89.00 руб.

Супермаркет
Уровень магазина 3
Процент в месяц 31%
Доход в день 3 руб.
Доход в месяц 89.90 руб.
Цена магазина 290.00 руб.

Магазин электроники
Уровень магазина 4
Процент в месяц 32%
Доход в день 21.23 руб.
Доход в месяц 636.80 руб.
Цена магазина 1 990.00 руб.

Магазин брендовой одежды
Уровень магазина 5
Процент в месяц 34%
Доход в день 45.22 руб.
Доход в месяц 1 356.60 руб.
Цена магазина 3 990.00 руб.

Торговый центр
Уровень магазина 6
Процент в месяц 36%
Доход в день 107.88 руб.
Доход в месяц 3 236.40 руб.
Цена магазина 8 990.00 руб.

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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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