Штрафы малого бизнеса за 2016 год выросли

Дмитрий Медведев не так давно заявил, что правительство должно делать все возможное для дальнейшего развития малого бизнеса и предпринимательства в России. В большинстве развитых стран мира малый бизнес формирует экономику страны. Так доля малого бизнеса в ВВП США - 50%, в ВВП Китая - 80%. В России доля малого бизнеса в ВВП страны не превышает 20%. И сейчас Правительство России о необходимости развития малого бизнеса и предпринимательства в стране, чтобы он приносил в экономику около 50% дохода, как это происходит во многих странах мира.
Тем временем, опросы, проведенные среди населения, показывают, что большинство людей не хочет становиться предпринимателями и развивать свой малый бизнес. Некоторые люди сказали, что пойдут в предприниматели только в случае крайней необходимости, тогда, когда не будет другого выхода. Большинство людей считает, что наемная работа, не смотря на низкую заработную плану намного более предсказуемая и стабильная, чем работа на себя.
Пугают людей в предпринимательстве не только нестабильная экономическая ситуация, но и многочисленные поборы и штрафы, налагаемые контрольными органами. И хоть Правительство из года в год сообщает, что количество проверок должно только сократиться, на деле количестве проверок увеличивается, так же как и размеры штрафов. И все больше и больше предпринимателей вынуждены закрывать свой бизнес.
В конце апреля министр по делам "Открытого правительства" Михаил Обызов заявил, что реформа контрольных органов для предпринимателей должна быть завершена в 2024 году.
Основными органами, занимающимися проверками мелкого бизнеса по опросам самих предпринимателей являются: Роспотребнадзор, МЧС, Роструд и Ростехнадзор. Так в 2016 году число проверок Роспотребнадзора сократилось на 1.8%, число проверок Ростехнадзора увеличилось на 16.8%, Роструд стал проверять чаще на 6.3%. В МЧС число внеплановых проверок сократилось на 44%. В тоже время увеличилось число случаев привлечения предпринимателей к ответственности и наложения штрафов в результате таких проверок. Так по данным Ростехнадзора, число привлечения к ответственности в виде штрафов возросло на 33%, а по данным МЧС количество штрафов увеличилось на 22%.
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