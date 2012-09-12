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Дональд Трамп хочет раздробить крупнейшие банки США

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Дональд Трамп хочет раздробить крупнейшие банки США
Дональд Трамп хочет раздробить крупнейшие банки США


Эта мера должна повысить конкуренцию на мировом финансовом рынке


Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность принудительного раздробления крупнейших банков страны. Эксперты считают, что при правильном подходе эта мера может быть выгодна как всему финансовому рынку, так и инвесторам банков: рынку она принесет более жесткую конкуренцию, а инвесторы смогут удачно продать свои акции при раздроблении крупных корпораций. Впрочем, пока не понятно, как к этим инициативам отнесется Конгресс — закон 1999 года, приведший к образованию банков в нынешнем виде, был разработан и поддержан республиканцами, которые сейчас составляют в Конгрессе большинство.

Фраза, сказанная Дональдом Трампом вчера вечером в ходе интервью Bloomberg TV, сегодня стала одной из главных новостей на финансовом рынке. Котировки крупнейших финансовых корпораций мгновенно отреагировали сначала падением, а потом ростом на слова президента США о том, что раздробление крупнейших банков — это «то, что я рассматриваю в настоящий момент». «Есть люди, которые хотят вернуться к старой системе, так ведь? Мы сейчас думаем над этим»,— добавил господин Трамп, имея в виду банковский закон 1933 года, получивший название Закон Гласса—Стиголла. Закон, принятый в результате Великой депрессии и финансового кризиса в США, запретил коммерческим банкам заниматься инвестиционной деятельностью и ставить под удар физических вкладчиков.
Дональд Трамп поддержал Wall Street пересмотром финансового регулирования

Первые попытки ослабить действие Закона Гласса—Стиголла предпринимались еще с 1960-х годов: тогда были приняты поправки, расширяющие виды ценных бумаг и операций с ними для коммерческих банков. В итоге в 1999 году был принят Закон Грэмма—Лича—Блайли, отменявший главное положение закона 1930-х годов — запрет на совмещение коммерческой и инвестиционной деятельности для одного и того же банка. Среди его лоббистов были крупнейшие банки страны, в том числе Citigroup. И хотя закон был принят во время правления демократа Билла Клинтона, его разработчиками стали республиканцы Фил Грэмм, Джим Лич и Томас Блайли, а в Конгрессе (362 за, 57 против, 15 воздержались) и Сенате (90 за, 8 против) законопроект был принят подавляющим большинством, получив поддержку как от республиканцев (207 — 5 — 10), так и от демократов, хотя и в меньшей степени (155 — 51 — 5).

Многие аналитики считают, что именно отмена ограничений в деятельности банков стала одной из причин финансового кризиса 2008 года, после которого в США, уже при Бараке Обаме, были вновь приняты меры по ограничению совмещения инвестиционной и коммерческой деятельности банков и ужесточению контроля за ними — Закон Додда—Франка 2010 года. Но тогда до принудительного раздробления банков дело не дошло.

Реакции инвесторов и экспертов на слова Дональда Трампа практически совпали: котировки банков резко потеряли 2–3%, затем в течение нескольких минут отыграли падение, а торговую сессию закончили уже в плюсе. Эксперты отметили, что раздробление банков будет выгодно не только инвесторам, но и рынку. «На рынке будет больше конкуренции,— отметил в интервью CNBC глава консалтинговой компании Whalen Global Advisors Кристофер Вален.— Если инвесторы будут иметь возможность купить только акции JPMorgan (инвестбанкинг.— “Ъ”) и не владеть при этом акциями Chase (коммерческие розничные операции.— “Ъ”), это будет лучше для акций. Это акции, которые будут торговаться в полтора-два раза дороже к нынешним акциям».

Евгений Хвостик

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