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Стартап Huochebang привлёк $156 млн в свою онлайн-платформу по доставке грузов

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Стартап Huochebang привлёк $156 млн в свою онлайн-платформу по доставке грузов

Сообщается, что китайский инвестфонд Baidu Capital и венчурная компания All-Stars Investment Ltd вложили в раунде финансирования "B-2" в общей сложности сумму в размере 156 млн долл. США в логистический стартап Хуочебанг ("Huochebang"), который занимается грузовыми перевозками, взяв за основу известную систему сервиса такси "Uber" (В Китае сервис называют как: "Uber" для грузовиков). Главный офис этого стартапа располагается в провинции Гуйчжоу.

Ранее эта компания уже привлекала как в раунде финансирования серии "В" в общей сложности сумму в размере 279 млн долл. США, так и раунде финансирования в серии "B-1" сумму в размере 115 млн долл. США и эти средства были получены в декабре прошлого года от Международной финансовой корпорации (IFC) и венчурной компании All-Stars Investment Ltd.

Свежее финансирование знаменуют собой второе вложение средств, которые компания Baidu Capital осуществила с момента её учреждения в октябре прошлого года. И кстати, 2 месяца тому назад, именно Baidu Capital в проведенном раунде финансирования инвестировала 600 млн долл. США в работы проводимые по электромобилю NIO в Шанхае.

И как выразился управляющий партнер Baidu Capital г-н Ву Вэньцзе (Wu Wenjie): "Команда стартапа Huochebang отлично понимает китайский логистический рынок и создала крупнейшую и единственную общенациональную диспетчерскую онлайн-платформу. И в то же время компания продолжает развивать и создала новую бизнес-модель объединения своей диспетчерской онлайн-платформы с сервисной платформой послепродажного обслуживания".

Стартап Huochebang был основан в 2011 году и данный сервис помогает водителям больших фур находить себе товары для перевозки и свободные места для парковки. А кроме того, сервис облегчает водителям процесс продажи фур, ведь с его помощью можно выставлять фуры на продажу через систему аукционов. И помимо этих услуг, сервис ещё предоставляет и другие сопутствующие услуги для осуществления автоперевозок в Китае. В настоящее время на этом сервисе зарегистрировано уже 2,6 млн разнообразных транспортных средств и ежедневно через него проходит до 5 млн запросов на грузоперевозки и при этом используются 1000 его сервисных центров на всей территории Китая.

Дополнительно сообщается, что этот стартап в 2015 году сумел привлечь на своё развитие в раундах финансирования серии "А" и серии "А+" десятки миллионов юаней (точная сумма не раскрывается), которые поступили от таких компаний как: Tencent Holdings Ltd, Hillhouse Capital и DCM.

Между тем, компания планирует потратить полученные средства для апгрейда своей эксплуатируемой диспетчерской системы, улучшения сервисов послепродажного обслуживания, а также проинвестирует часть средств в новые технологии и на найм в компанию новых сотрудников.

Два месяца назад конкурент Huochebang, пекинская компания по логистике грузовиков Fuyoukache, привлекла в раунде финансирования серии "C" 250 миллионов юаней (это приблизительно 36 млн долл. США) и средства поступили от венчурной компании Legend Capital.

Другой конкурент этого грузоперевозчика, компания Alibaba Group Holding Ltd, при поддержке Best Logistics Technology Co., объявила о планах привлечь на своё развитие более 1 млрд долл. США в рамках первоначального публичного размещения акций в США в этом году.

Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/590874d8b9569
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