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Платформа для создания и управления AI-проектами Bitfusion привлекла $5 млн

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Платформа для создания и управления AI-проектами Bitfusion привлекла $5 млн


Когда стартап Bitfusion начинал свою деятельность, его основной задачей было помочь разработчикам ускорить работу своих приложений, предоставив им предварительно созданные библиотеки, которые бы позволяли максимально эффективно использовать графические процессоры, программируемые пользователями вентильные матрицы и другие технологии совместной обработки. Это было два года тому назад. Сегодня самым «горячим» рынком для подобных технологий является использование моделей глубокого обучения. Поэтому совсем неудивительно, что сейчас Bitfusion сконцентрирован именно на этом направлении.

Сегодня данная компания объявила о привлечении $5 млн. инвестиций в первом раунде финансирования, который возглавил венчурный фонд Vanedge Capital, с участием нового инвестора Sierra Ventures и действующих инвесторов Data Collective, Resonant VC и Geekdom. Компания планирует использовать полученные средства для продолжения своих исследований и дальнейшего развития своего инновационного продукта Bitfusion Flex – новой структурно-агностической платформы для создания и управления различными AI-проектами.



Сейчас бета-версия Bitfusion Flex фактически нацелена на то, чтобы предоставить разработчикам единую платформу для управления всем жизненным циклом приложений, использующих искусственный интеллект. Разработчики получают единую информационную панель, которая отображает весь процесс разработки, обучения, тестирования и, в конечном счете, развертывания готового продукта. Bitfusion Flex использует контейнеры, чтобы упростить масштабирование и перемещение приложений и моделей между локальными машинами и облачными сервисами, при этом она также поддерживает развертывание на стандартном железе.



Также стоит отметить, что Flex концентрируется не только на легком варианте моделирования. Помимо того, что стартап предлагает отличные инструменты для работы с подобными приложениями (независимо от того, это TensorFlow, Torch, Caffe или другие аналогичные продукты), главная его сила заключается в эффективном управлении всей инфраструктурой, необходимой для создания и запуска данных приложений. Благодаря этому становится доступным максимально легкое развертывание даже самых ресурсоемких AI-приложений.

Данный сервис предоставляет пользователям и уникальный веб-интерфейс для управления всеми этими процессами, и интерфейс командной строки, который, например, позволяет подсоединять удаленные графические процессоры к вашему локальному ноутбуку на этапе разработки.


”Многие люди, которые запускают проекты глубокого обучения, не могут вывести их за рамки прототипа“, – комментирует генеральный директор и соучредитель Bitfusion Сабба Рама. ”Каждый стремится везде внедрить глубокое обучение, но им просто не хватает людей“. Bitfusion Flex позволяет абстрагироваться от утомительной работы по управлению всей этой инфраструктурой, чтобы специалисты по обработке, анализу и хранению больших объемов данных, которых компаниям удалось нанять, смогли сосредоточиться на работе над своими приложениями.

В дальнейших планах Bitfusion собирается повысить функционал своего продукта Flex и в ближайшие несколько месяцев вывести его из стадии бета-тестирования. Кроме того, остинская компания планирует расширить свое присутствие в Силиконовой долине, при этом Рама отметил, что большинство исследований и разработок по-прежнему будут проводиться в Остине.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/05/02/bi...ment-platform/

https://text.ru/antiplagiat/590879da17f0c
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