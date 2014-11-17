Multiply Labs привлек $2.7 миллиона для создания индивидуальных нутрицевтиков

Multiply Labs, расположенный в Сан-Франциско (Калифорния, США) разработчик технологической платформы 3D-печати для производства нутрицевтиков (компонентов пищи, обладающих положительным эффектом на здоровье организма), получил 2,7 миллиона долларов венчурного финансирования. Раунд возглавила компания P101 при участии CRCM, Graph Ventures и Fenox Venture Capital.
Ранее компания уже привлекла $120 000 от Y Combinator и партнеров, а теперь намерена использовать полученные средства для продолжения строительства современной производственной базы, где клиентские заказы будут принимать и выполнять с помощью роботизированной системы дозирования.
Основанная командой MIT и исследователями из Миланского университета, в числе которых Федерико Парьетти (генеральный директор) и Алиса Мелокки (технический директор), компания Multiply Labs разработала технологию 3D-печати, которая может создавать персонализированные таблетки для использования в качестве нутрицевтиков. Платформа компании позволяет производить таблетки в единичных экземплярах, содержание которых в плане добавок и активных веществ сугубо индивидуально и зависит от метаболических потребностей пациента.
Такие таблетки будут хорошей заменой универсальных поливитаминов, так как будут полностью оптимизированы для образа жизни каждого клиента. Причем каждые две недели можно изменять состав таблетки в соответствии с изменением режима питания и потребности в энергии.
На сайте компании каждый клиент может сам выбрать состав для своей таблетки, ему в помощь предоставляется таблица, где показано какие добавки оказывают влияние на тот или иной аспект, например на зрение, общее состояние здоровья, сердце, иммунную систему, кости и суставы и так далее.
Стоимость заказа составляет:
- ограниченное пробное использование: 10 долларов за 5 таблеток
, 1 отгрузка;
- полное пробное использование: 25 долларов за 15 таблеток
(на 2 недели), 1 отгрузка;
- по подписке: 19 долларов за 15 таблеток
(за первые 2 заказа, далее цена 25 долларов), отгрузка каждые 2 недели, можно отменить в любой момент.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru