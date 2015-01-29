Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Farmhold.ru - FarmHold

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Старый Сегодня, 16:13
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 1,348
Благодарностей: 124
УГ: 0
КП: 0.425
Farmhold.ru - FarmHold

FarmHold
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 01.05.2017

Регистрация

Об игре:


FarmHold- уникальная игра в которой Вы можете заработать реальные деньги и выводить их удобным Вам способом.
Цель данного проекта существовать долгий период, придавая значение на заработок пользователей и администрации. Нашей уникальностью является красивый дизайн, который мы нарисовали специально для того, чтобы вам было комфортно. Также у нас грамотно рассчитана экономика, которая не позволит проекту делать рестарты.
Каждый день мы думаем над нашими с Вами идеями и внедряем новенькое в проект.
Присоединяйтесь к нам, а мы в свою очередь будем радовать своевременными выплатами и отзывчивой поддержкой игроков.

Распределение серебра при продаже: 70% на счет для покупок и 30% на вывод.
Курс продажи сырья: 100 сырья = 1 серебро.






Платежные системы:
Payeer, Free-kassa, Perfect Money

Реферальная программа:
Партнерская программа 10% ( 5% на счёт для покупок и 5% на счёт для вывода)

Бонусы:
Ежедневный бонус на счет для покупок, бонус каждый час и 10 минут
Бонус за регистрацию 1000 серебра
Бонус на все пополнение +15%

Выплаты:
Автоматические

Мой вклад:





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Jurik45 вне форума  
Старый Сегодня, 16:19
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 15,508
Благодарностей: 91
УГ: 6
КП: 0.049
Re: Farmhold.ru - FarmHold
Вклад
Дата операции: 02 Май 2017 15:02
ID операции: 348935504
Тип операции: перевод
Магазин: farmhold.ru
Статус: выполнен
Сумма списания: 600.00 p
Сумма получения: 600.00 p
Описание счета: farmhold.ru - USER Monitorr
Номер счета в магазине: 49
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MonitoringFF вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:54
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