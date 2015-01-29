Farmhold.ru - FarmHold

FarmHold- уникальная игра в которой Вы можете заработать реальные деньги и выводить их удобным Вам способом.
Цель данного проекта существовать долгий период, придавая значение на заработок пользователей и администрации. Нашей уникальностью является красивый дизайн, который мы нарисовали специально для того, чтобы вам было комфортно. Также у нас грамотно рассчитана экономика, которая не позволит проекту делать рестарты.
Каждый день мы думаем над нашими с Вами идеями и внедряем новенькое в проект.
Присоединяйтесь к нам, а мы в свою очередь будем радовать своевременными выплатами и отзывчивой поддержкой игроков.
Распределение серебра при продаже: 70% на счет для покупок и 30% на вывод.
Курс продажи сырья: 100 сырья = 1 серебро.
Вклад
Дата операции: 02 Май 2017 15:02
ID операции: 348935504
Тип операции: перевод
Магазин: farmhold.ru
Статус: выполнен
Сумма списания: 600.00 p
Сумма получения: 600.00 p
Описание счета: farmhold.ru - USER Monitorr
Номер счета в магазине: 49