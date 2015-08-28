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Росстат сообщил о рекордной волне увольнений

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Старый Сегодня, 16:11
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Росстат сообщил о рекордной волне увольнений


Отгремел Первомай и вот опять Росстат решил "порадовать" российских граждан, опубликовав очередную порцию статистики.

На сей раз подвел страну промышленный сектор, зарегистрировав рекордный за 5 месяцев спад производства и вернувшись на уровни "дна" - января 2016 года.

В сегменте обработки цифры зафиксировали самые низкие показатели за последние 5 месяцев, а экспорт падает уже 4 месяца в подряд.

На фоне уменьшения производства отмечается рост увольнений в промышленном секторе. Причем для России характерно такое явление, как "скрытая безработица", особенно она распространена в моно городах, где промышленное производство - единственное градообразующее предприятие. Вместо того, чтобы сокращать сотрудников, их переводят на неполный рабочий день, почасовую оплату и т.д. Благо минимальный размер оплаты труда, установленный во многих регионах в размере 7500 рублей позволяет это сделать.

Сейчас в Правительстве России рассматривается вопрос об увеличении размера минимальной оплаты труда, чтобы сделать ее равной величине прожиточного минимума, который сейчас в среднем по регионам составляет 9000 рублей.

По итогам 1 квартала 2017 года промышленное производство выросло на 0.1%. Данный рост был обеспечен усиленным ростом объема добычи полезных ископаемых, который вырос на 1.2%. В то же время выпуск готовой продукции предприятиями не природо добывающего сектора упал на 0.8%.

В итоге постоянного спада производства бизнес не хочет инвестировать в промышленность. За 2 года объем инвестиций в производство упал на 22%, а износ основных средств превысил 50%. Старое оборудование ведет к неконкурентоспособности выпускаемого товара и спаду производства. В таких отраслях, как строительство и транспорт инвестиции сократились в 2 - 3 раза. Все это приводит к тому, что доля российских товаров на международном рынке сокращается, а Россия только наращивает поставку сырья по всему миру.

Чтобы начать догонять мировую промышленность, рост российского производства должен быть не менее 4% на протяжении 20 лет подряд. С учетом данных экономических условий и мировой конкуренции это сделать не возможно. На данный момент 1% экономического роста уже хороший показатель. Росту экономики России мешают старые изжившие технологии, устаревшее оборудование, высокая ставка рефинансирования и очень дорогие кредиты, которые делают модернизацию затратной и долго окупаемой, тормозят развитие и внедрение новых технологий, несовершенство законодательства, санкции, недоступность дешевых западных кредитов, дефицит бюджета, снижение покупательской способности граждан, когда производимые предприятиями товары просто остаются невостребованными из-за низкого спроса населением.

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...niy-1001968633

https://text.ru/antiplagiat/5908765107c97
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 16:14.
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