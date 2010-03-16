Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Кто нибудь хранит доллары на депозите в банке?

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В этом разделе обсуждаются банки России (например, Сбербанк, ВТБ24, Альфабанк). Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
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Старый Сегодня, 14:59
#1
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Имя: Турта Виктор
Инвестирую в: Свой бизнес
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Сообщений: 572
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Кто нибудь хранит доллары на депозите в банке?
Кто нибудь хранит доллары на депозите в банке?
Я сейчас зашел в сбер, поинтересовался процентной ставкой, мне сказали
1,25% годовых по вкладу. Неужели есть те, кто кладет под такие проценты? Или может есть более приличные условия где то?
__________________
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