Разработчики игр потратили в марте 59.3 миллиона долларов на рекламу своих продуктов

Многие разработчики рекламных игр для рекламы своих продуктов воспользовались спортивными каналами и спортивными мероприятиями, такими как турнир NCAA и НБА, чтобы достичь внимания своей целевой аудитории - мужчин. В общей сложности, 33 разработчика игр потратили около 59,3 млн. долл., разместив рекламу в 92 рекламных роликах 21,800 раз, что составило 2,4 миллиарда телевизионных показов.
В списке затрат на рекламу среди производителей игр лидирует Nintendo, потратив на рекламу чуть более 30 процентов от общего рекламного бюджета игровой индустрии (около $18,3 млн), и это единственный бренд в пятерке лидеров, который размещал рекламу во время мужского баскетбольного турнира NCAA. Компания заказала рекламу в 16 рекламных роликах свыше 4100 раз и разместив 583.5 млн. телевизионных показов. Компания Nintendo размещала рекламу, которая выходила в эфир при трансляции взрослых соревнований по плаванию, на комедийном канале, а также во время турнира NCAA и при трансляции 2017 Kids’ Choice Awards.
Игровая приставка PlayStation занимает второе место, тратя на рекламу 10,2 млн. долларов США, разместив ее в 10 рекламных роликах, которые выходят в эфир более 1900 раз и заказав 297.2 млн. телевизионных показов. PlayStation предпочитает тратить деньги на каналах Fox, ESPN, комедийном канале, во время трансляции соревнований НБА и студенческих баскетбольных команд.
Хотя Ubisoft давал в эфир только два рекламных ролика в марте, он занял позицию номер три в общем списке расходов на рекламу, потратив в общей сложности 8 млн. долл. Два ролика, которые размещали более 1300 раз собрали около 308.9 млн ТВ-показов. Компания Ubisoft потратила больше всего на комедийный канал, ESPN и AMC networks, а также большие бюджеты на трансляцию игр НБА.
Top Games, Inc потратил приблизительно $4,4 млн. на пять роликов, которые транслировались более 3400 раз и совершили 197.4 млн. показов. Top Games, Inc нацелены на аудиторию любителей спорта, сосредоточившись в направлении каналов Fox, Fox Sports 1, and NBA TV, а также трансляции соревнований студенческих команд по баскетболу, Fox College Hoops Extra и NBA GameTime.
Machine Zone замыкает пятерку лидеров, по оценкам потратив 3,4 млн долл. на два ролика, которые транслировались более 4300 раз и получили 210.9 млн. показов.
Machine Zone размещает рекламу на NFL Network, CBS Sports, and Fox News, а также тратит бюджет на Path to the Draft, World of X Games, and Up to the Minute.
Специально для mmgp.ru
По материалам
https://venturebeat.com/2017/05/01/n...ending-charts/
https://text.ru/antiplagiat/590862dc43d90