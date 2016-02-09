Стартап Mindesk привлек €670 000

Стартап Mindesk из итальянского Бари, разработчик программного ПО для 3D-проектирования строительных объектов в виртуальной реальности, привлек € 670 тыс.
Инвестиции предоставили Invitalia Ventures, A11 Venture и другие инвесторы.
Компания планирует использовать средства для дальнейшего развития технологии с реализацией дальнейших решений САПР, для массового производства и дистрибуции.
Стартап основали Габриэль Сорренто, Серджио Джорджио и Витторио Бава. Mindesk разработал платформу для архитекторов, инженеров и дизайнеров, которые могут воспользоваться разработкой для создания профессиональных проектов в 3D, соединить проекты моделирования в трех плоскости измерения, редактировать их в режиме виртуальной реальности, при этом возможно общение между профессионалами в реальном времени. Компания, у которой есть офис в Сан-Франциско, была выбрана для участия в «Vive X», акселераторе, который продвигает HTC.