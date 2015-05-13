Стартап LensGen привлек $ 21 млн для интраокулярных линз, восстанавливающие зрение

Офтальмологический стартап LensGen, расположенный в Ирвине (штат Калифорния), привлёк $ 21 млн финансирования в серии A для разработки адаптивных интраокулярных линз.
Инвестиционный раунд, который включает в себя возможность получить дополнительные $ 5 млн, возглавил венчурная компания HOYA Group в сотрудничестве с Relativity Healthcare Partners. Компания планирует использовать привлеченные средства для продолжения разработок линз.
Основанная 1 августа 2011 года под руководством Рамгопала Рао (сейчас генеральный директор), LensGen является разработчиком интраокулярных линз Juvene (по строению как естественный хрусталик человека)
, предназначенные для восстановления зрения для всех пациентов с пресбиопией, катарактой или с дальнозоркостью.
Линзы LensGen включают в себя использование современных хирургических методов и является уникальным продуктом, который имитирует естественный человеческий хрусталик и предназначен для полного восстановления зрения.
Также напомню, что стартап за все свое время существования привлёк более $ 23 млн инвестиций, закрыв при этом 4 раунда.
Перевод специально для MMGP.RU
Вспомогательный материал: оф сайт LensGen