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Cisco поглощает еще одну облачную компанию, а именно Viptela за $610 млн.

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Старый Сегодня, 13:53
#1
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Имя: Владимир
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Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
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Cisco поглощает еще одну облачную компанию, а именно Viptela за $610 млн.
Cisco довольно активно скупает маленькие компании в последние годы, только за период с 2015 года это 19 приобретений. Сегодня стало также известно, что Cisco покупает облачный SD-WAN стартап Viptela за $610 млн.
Компания Viptela, которая была основана в 2012 году в Сан-Хосе (Калифорния), привлекла более $108 млн., так как ее оценка в $610 млн. служит хорошим стимулом для возвращения прежних инвесторов в новых раундах.
Стартап предоставляет SD-WAN решения, которые позволяют использовать публичный Интернет параллельно частной WAN для снижения затрат при подключении сети географически удаленных офисов.
Viptela упрощает развертывание и управление процессами, которые традиционно сопряжены со сложностью. “Технология Viptela в первую очередь облачная, и обеспечивает простоту и легкость развертывания, одновременно предоставляя широкий набор возможностей и масштаб. Это то, что нужно теперешним клиентам” - говорит старший вице-президент по управлению продуктами Cisco Enterprise Networking Group Скотт Харрелл.
По этим причинам Viptela, действительно, представляет интерес для Cisco, которая активнее всех скупает в последние годы облачные компании. В начале этого года Cisco приобрела стартап AppDynamics, который на самом деле не является чисто облачной компанией, за кругленькую сумму в $3,7 млрд. А в прошлом году Cisco приобрела облачную IoT платформу Jasper Technologies, за $1,4 млрд.
Нынешняя покупка более аккуратно вписывается в традиционный сетевой бизнес, придавая ему современные программно-определяемые решения в облаке. В последние годы Cisco основательно склоняется в сторону «приобрести» вместо «построить с нуля» ... а почему бы и нет? В распоряжении компании более $70 млрд. И покупка за $610 млн. для нее карманные расходы.
Это также согласуется с сервис-ориентированной направленностью последних покупок Cisco, поскольку позволяет компании перейти от бизнеса на сетевом оборудовании бизнес, который был ее хлебом с маслом к продаже услуг на основе модели подписки.
В то время как Cisco предлагает как локальные, так и облачные продукты, вице-президент по развитию корпоративного бизнеса Роб Сальваго написал в своем блоге, что эта покупка дает им более современную альтернативу. “Совместными усилиями Cisco и Viptela смогут предложить SD-WAN решения следующего поколения для лучшего удовлетворения потребностей клиентов.
Во время своего ежегодного отчета о прибыли гендиректор Cisco Чак Роббинс рассказал, что отсроченный доход компании вырос до 51 % именно благодаря подписке на программное обеспечение и составляет около $4 млрд.
И покупка Viptela, как нельзя кстати, вписывается в план смены бизнес-акцента от оборудования в сторону облачных SaaS-решений.
Когда сделка состоится, как ожидается во второй половине года, команда Viptela присоединится к команде компании Cisco.
Переведено специально для форума mmgp: https://techcrunch.com/2017/05/01/ci...ela-for-610-m/

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