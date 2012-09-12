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Американцы стали покупать жилье чаще, чем снимать

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Американцы стали покупать жилье чаще, чем снимать
В первом квартале нынешнего года число новых владельцев жилья в США более чем вдвое превысило число новых арендаторов жилья. По мнению американских наблюдателей, ситуация на рынке недвижимости говорит о смене тенденции, продолжавшейся более десяти лет — когда после ипотечного и финансового кризиса люди чаще предпочитали снимать жилье.

По данным Бюро переписи США, в первом квартале количество новых владельцев жилья в США составило 854 тыс., тогда как число новых арендаторов жилья — 365 тыс. По словам экономиста специализированного ресурса Trulia Ральфа Маклафлина, на которого ссылается The Wall Street Journal, количество новых владельцев превысило количество новых арендаторов впервые с третьего квартала 2006 года, когда американский рынок жилья еще не начал переживать проблемы, приведшие в итоге к ипотечному, а затем и мировому финансовому кризису. И хотя в целом по США доля владельцев по сравнению с первым кварталом прошлого года изменилась незначительно — с 63,5% годом ранее до 63,6% сейчас, на общий расклад повлияло существенное снижение в одном регионе — среднем Западе. Как отмечает Бюро переписи, это единственный регион, где произошло снижение, причем довольно заметное — с 68,9% до 67,6%, на 1,3%. Тогда как в остальных регионах США отмечен рост: на северо-востоке, юге и западе доля собственников выросла на 0,2%, 0,6% и 0,3% соответственно.
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По мнению экономистов, рост количества новых владельцев говорит об оздоровлении рынка жилой недвижимости, который не мог оправиться от кризиса в течение нескольких лет. «Тот факт, что сейчас мы фиксируем заметно больше новых владельцев, чем арендаторов, говорит о том, что вскоре мы увидим и рост доли в целом»,— отмечает господин Маклафлин. Доля собственников жилья в США в этом веке достигла пика во время бума ипотечного кредитования: в четвертом квартале 2004 года она составляла 69,2%. После этого она начала снижаться и достигла минимума во втором квартале 2016 года — 62,9%, после чего снова начала расти и достигла сейчас 63,6%.

Экономист и профессор Мэрилендского университета Питер Мориси отметил для издания MarketWatch, что среди новых собственников жилья появляется все больше молодежи. «Владение жильем — хорошая инвестиция, которая действительно окупается,— сказал эксперт.— Все больше молодых людей получают стабильную работу, им не приходится переезжать из штата в штат, что дает возможность осесть на одном месте хотя бы в течение нескольких лет. А люди, которые прожили в одном месте какое-то продолжительное время, всегда имеют возможность как следует подумать и взвесить, стоит им еще куда-то переезжать или нет».
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