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Очень длинный снос



Законопроект о реновации жилищного фонда Москвы был принят Думой в первом чтении 20 апреля. Полное его название: проект федерального закона "О внесении изменений в закон Российской Федерации "О статусе столицы Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей реновации жилищного фонда в столице Российской Федерации — городе федерального значения Москве". Собственно, эти "особенности" и сделали документ самым резонансным из рассматриваемых Госдумой в последнее время.



Проблема заключается в размытых формулировках, дающих широкое поле для толкований. Согласно проекту закона, в том виде, в котором он был принят в первом чтении, столичные власти могут снести почти любой дом, хотя считается, что документ призван регламентировать снос панельных пятиэтажек. Вызванный им резонанс объясняется тем, что, только по подсчетам столичных властей, переселение коснется 1,6 млн горожан.

Мэрия предлагает новые поправки в закон о реновации



Как это ни покажется странным, именно нечеткость формулировок законопроекта и оказалась его главной ценностью. Многочисленные депутаты самых разных фракций дружно критиковали будущий закон до, во время и после его принятия в первом чтении, наперебой изобличая скрытые ловушки. Чуть не в каждом дворе организовались группы активистов, проводящих собрания и собирающих подписи как за, так и против закона о реновации. Местные чиновники изо всех сил встречаются с населением, обещая не допустить или ускорить переселение, в зависимости от настроения собравшегося электората.



Горожане разделились на тех, кто хочет воспользоваться реновацией для улучшения жилищных условий, опасается, что она ухудшит жилищные условия, и тех, кто хочет и опасается одновременно. Не остались в стороне даже банки, хотя, казалось бы, снос домов и переселение горожан не находится в зоне их прямых интересов.



Как стало известно "Ъ", экспертная группа с участием Сбербанка, ВТБ24, АИЖК и других крупнейших игроков ипотечного рынка готовит поправки ко второму чтению законопроекта о реновации пятиэтажек. Оказалось, что права ипотечных заемщиков, приобретавших на вторичном рынке квартиры в хрущевках при помощи банковских кредитов, никак в законе не прописаны. Правда, из предполагаемых 1,6 млн потенциальных переселенцев у одного из крупнейших игроков ипотечного рынка, Сбербанка, есть сведения только о 130 заемщиках с ипотекой в домах, попадающих в программу реновации, признался "РИА Новости" начальник отдела развития жилищного кредитования Сбербанка Алексей Трубников.

Почему ипотеке не нашлось места в программе реновации



И лишь строители скромно не участвуют в многоголосом хоре обсуждающих закон. Они напоминают волшебника Гаргамеля, который весь полнометражный фильм гонялся по Нью-Йорку за сказочными синими человечками — смурфиками, а когда узнал, где они, не веря своему счастью, произнес: "Радуемся осторожненько!"



Словом, закон получился очень полезный и своевременный. Во втором чтении депутаты опять смогут громогласно позаботиться о благе народа, оппозиционеры их не менее громогласно уличить в пренебрежении интересами народа, банкиры, строители и все прочие, у кого хватит фантазии, пролоббируют свои собственные интересы. А потом закон будет принят и начнет реализовываться — медленно и вдумчиво, после чего интерес к нему резко угаснет, даже если отдельных жителей центра в результате выселят во Владивосток. "Количество домов, которые потенциально будут включены в программу, которые требуют реновации, в несколько раз больше, чем в предыдущей программе, а и ее реализовывали больше 20 лет",— напомнил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник Закон о пятиэтажках еще до принятия оказался одним из самых полезных документов, попадавших в Думу,— с его помощью заботу о народе смогли проявить и депутаты, и местные власти, и общественные деятели, и даже банкиры. И это при том, что сам закон не дошел пока и до второго чтения.Законопроект о реновации жилищного фонда Москвы был принят Думой в первом чтении 20 апреля. Полное его название: проект федерального закона "О внесении изменений в закон Российской Федерации "О статусе столицы Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей реновации жилищного фонда в столице Российской Федерации — городе федерального значения Москве". Собственно, эти "особенности" и сделали документ самым резонансным из рассматриваемых Госдумой в последнее время.Проблема заключается в размытых формулировках, дающих широкое поле для толкований. Согласно проекту закона, в том виде, в котором он был принят в первом чтении, столичные власти могут снести почти любой дом, хотя считается, что документ призван регламентировать снос панельных пятиэтажек. Вызванный им резонанс объясняется тем, что, только по подсчетам столичных властей, переселение коснется 1,6 млн горожан.Мэрия предлагает новые поправки в закон о реновацииКак это ни покажется странным, именно нечеткость формулировок законопроекта и оказалась его главной ценностью. Многочисленные депутаты самых разных фракций дружно критиковали будущий закон до, во время и после его принятия в первом чтении, наперебой изобличая скрытые ловушки. Чуть не в каждом дворе организовались группы активистов, проводящих собрания и собирающих подписи как за, так и против закона о реновации. Местные чиновники изо всех сил встречаются с населением, обещая не допустить или ускорить переселение, в зависимости от настроения собравшегося электората.Горожане разделились на тех, кто хочет воспользоваться реновацией для улучшения жилищных условий, опасается, что она ухудшит жилищные условия, и тех, кто хочет и опасается одновременно. Не остались в стороне даже банки, хотя, казалось бы, снос домов и переселение горожан не находится в зоне их прямых интересов.Как стало известно "Ъ", экспертная группа с участием Сбербанка, ВТБ24, АИЖК и других крупнейших игроков ипотечного рынка готовит поправки ко второму чтению законопроекта о реновации пятиэтажек. Оказалось, что права ипотечных заемщиков, приобретавших на вторичном рынке квартиры в хрущевках при помощи банковских кредитов, никак в законе не прописаны. Правда, из предполагаемых 1,6 млн потенциальных переселенцев у одного из крупнейших игроков ипотечного рынка, Сбербанка, есть сведения только о 130 заемщиках с ипотекой в домах, попадающих в программу реновации, признался "РИА Новости" начальник отдела развития жилищного кредитования Сбербанка Алексей Трубников.Почему ипотеке не нашлось места в программе реновацииИ лишь строители скромно не участвуют в многоголосом хоре обсуждающих закон. Они напоминают волшебника Гаргамеля, который весь полнометражный фильм гонялся по Нью-Йорку за сказочными синими человечками — смурфиками, а когда узнал, где они, не веря своему счастью, произнес: "Радуемся осторожненько!"Словом, закон получился очень полезный и своевременный. Во втором чтении депутаты опять смогут громогласно позаботиться о благе народа, оппозиционеры их не менее громогласно уличить в пренебрежении интересами народа, банкиры, строители и все прочие, у кого хватит фантазии, пролоббируют свои собственные интересы. А потом закон будет принят и начнет реализовываться — медленно и вдумчиво, после чего интерес к нему резко угаснет, даже если отдельных жителей центра в результате выселят во Владивосток. "Количество домов, которые потенциально будут включены в программу, которые требуют реновации, в несколько раз больше, чем в предыдущей программе, а и ее реализовывали больше 20 лет",— напомнил мэр Москвы Сергей Собянин.

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