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Где в Украине построят платные автомагистрали

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Где в Украине построят платные автомагистрали
В ближайшее время в Украине появятся платные автомобильные магистрали. С таким предложением выступил глава Укравтодора Славомир Новак.

По его словам, автобаны должны разместить параллельно уже существующим трассам. Те останутся бесплатными.

Наиболее вероятным регионом, где построят платные автобаны, станет расстояние между Львовом и пунктом пропуска Краковец на границе с Польшей. Также платная дорога может появиться между Киевом и Белой Церковью.

Эти направления имеют высокий транспортный поток – 18-20 тыс. автомобилей в сутки. Поэтому больше всего интересуют иностранных инвесторов.

По материалам Газета по-Украински
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