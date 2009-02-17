Убийца Powerpoint? Презентационное программное обеспечение Presono привлекает €1 млн

Стартап Presono обеспечил финансирование в размере €1 млн. Presono основан в 2015 году и представляет собой автономную применимую вебплатформу для всего процесса создания, управления и показа презентаций в компаниях. Австрийский стартап предлагает централизованное управление данными, более гибкий способ представления и анализ всех отслеживаемых данных для создания полезной статистики.
После обширного этапа разработки Presono официально представила свое программное обеспечение для презентаций. Presono была основана Мартином Беренсом, Ханнесом Фрейденталером и Мартином Люфттенштайнером, которые теперь смогли убедить некоторых ведущих предпринимателей из Австрии присоединиться к их первому раунду финансирования. В список инвесторов входят HMG Invest, MF-Gruppe и A & S Beteiligungsgesellschaft.
Соучредитель Presono Мартин Беренс заявил: "Благодаря инвестициям мы получили возможность продолжить развитие команды и дальнейшее совершенствование нашего программного обеспечения. Многолетний опыт и дополнительная сеть наших инвесторов также являются большим преимуществом для дальнейшего развития нашей компании."
Такие компании, как Greiner Packaging International, HAUSER Kühlmöbel & Kältetechnik, KEBA и Haidlmair уже используют программное обеспечение компании. Команда Presono в настоящее время насчитывает 14 человек. Presono стремится предоставлять гибкие презентации компании и позволяет своим клиентам добавлять новый контент в режиме реального времени, не выходя из режима презентации.
Программное обеспечение Presono не только решает проблемы эффективности, но также предлагает дополнительные услуги, такие как мультимедиа и 3D-интеграция, а также интерактивное решение для управления контактами.
Перевод специально для mmgp.ru