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Создан 2D-материал, проводящий электричество со скоростью света

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Создан 2D-материал, проводящий электричество со скоростью света
Физики Калифорнийского университета в Ирвайне с коллегами из научных центров других стран открыли новый двумерный материал с прорывными свойствами. Сайт Phys.org пишет, что блоки такого материала могут быть использованы в квантовых компьютерах и в другой высокопроизводительной технике будущего.

Ученые синтезировали соединение теллурид хрома германия (ТХГ) с уникальными свойствами. Чтобы изучить физику процессов, проходящих в полученном ими 2D-материале, они взяли крошечную чешуйку соединения — в два атома толщиной. Ученые пришли к выводу, что ТХГ сможет значительно увеличить мощность и скорость вычислительной техники.

Этот материал отличается от кремния, который используется в современной вычислительной технике, тем, что проводит электричество почти со скоростью света. В кремнии заряд переносят электроны, а в новом материале это происходит за счет фермионов Дирака или Майораны — элементарных частиц без стабильной массы, которые передвигаются со скоростью света. За счет такой невероятной скорости передачи информации и ожидается увеличение производительности компьютеров будущего.

Один из авторов исследования, профессор Цзин Ся, отмечает, что полученные результаты говорят о том, что ранее полностью теоретические концепции, наконец, могут быть применены на практике. По его словам, свое открытие команда ученых попытается использовать для проектирования полноценного квантового компьютера, который сейчас возможен только в теории.

До сих пор основным претендентом на замену кремния в будущих компьютерах считался графен — материал толщиной в один атом, ускоряющий вычисления, опресняющий воду, улучшающий слух. Графен обеспечивает огромную скорость передвижения электронов за счет своей гладкой поверхности. Но есть проблема: для некоторых компьютерных компонентов, например для памяти, необходимы не только электронные свойства материала, но и магнитные — у графена они не выражены. ТХГ же обладает ярко выраженными и электронными, и магнитными свойствами.

По материалам hightech.fm
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