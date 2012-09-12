Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,711 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Каким будет 5G и когда его ждать в Украине

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:32
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,555
Благодарностей: 6,521
УГ: 12
КП: 0.194
подарки
награды Волшебный горшочек 
Каким будет 5G и когда его ждать в Украине
Пятое поколение мобильной связи – это не только скорости до 10 Гбит/с, но и умные счетчики, автомобили и целые города.

Британские консультанты из Analysys Mason, которых Национальная комиссия регулирования связи и информатизации (НКРСИ) привлекла в качестве советников для запуска в Украине 4G, представили обзор основных аспектов и перспектив технологии 5G.

Эксперты ожидают, что пятое поколение откроет революционные технологические возможности по сравнению с уже существующими стандартами. Если пиковая скорость в 3G составляет 42 (иногда – до 63) Мбит/с, в 4G – до 1 Гбит/с, то в 5G она возрастет до 10 Гбит/с. Соответственно, средние скорости для каждого из поколений колеблются в пределах 3 Мбит/с, 15 Мбит/с и 100 Мбит/сек.

Среднее время задержки, которое в 3G и 4G составляет 150 мс и 50 мс, в новом стандарте должно упасть до уровня менее 5 мс. Это критически важный параметр, например, для автономного транспорта.

Одна базовая станция третьего и четвертого поколения может обслуживать в среднем, соответственно, 50 и 500 активных соединений. Для 5G нормой должно стать 1 млн подключений на 1 квадратном километре.

Если для 3G стандартом считается поддержка мобильности на скорости 300 км/ч, для 4G – 400 км/ч, то для пятого поколения – более 500 км/ч.

По материалам НВ
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

www.xchange.is-Наш обменник международных валют|Только лучшие проекты-e-invest.biz!|Инвестирую тут MONHYIP|ОТЛИЧНАЯ ПОМОЩЬ В ХАЙП ИНВЕСТИРОВАНИИ|Лучшие инвест блоги в одном месте!|HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!RCB-5000%-HyipClub
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эксперты рассказали, когда Украине ждать доллара по 29 грн Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 17 23.11.2016 11:10
Ставки сделаны. Когда будет легализован игорный бизнес в Украине moskva Новости в мире финансов и инвестиций 10 16.10.2016 12:52
5G в Украине. Когда ждать? he3k Новости технологий и интернета 0 12.10.2016 11:55
Всемирный банк спрогнозировал, каким будет уровень безработицы в Украине в 2015 году moskva Новости в мире финансов и инвестиций 1 27.09.2015 14:59
Каким будет курс доллара в 2015 и на сколько подорожает жизнь в Украине? Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 78 03.03.2015 00:03

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Как восстановить bitcoin зная пароль и имея key-файл?
От 21gramm в разделе «Bitcoin»
Аватар Виталий Шаман
Подскажите почему?
От Виталий Шаман в разделе «Вопросы по маркетингу от новичков»
Аватар Дмитрий Талалай
100$ в месяц полупассивной работы
От Дмитрий Талалай в разделе «Вопросы от новичков»
Аватар Ilya Vahromeev
NanoElements - Nanoelements.biz
От Ilya Vahromeev в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар GoDaddy
Время офигительных опросов: россияне стали позитивнее оценивать ситуацию в стране
От GoDaddy в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Ставки на тб
От ivar в разделе «Прогнозы от пользователей»
.     
Пользователей
409,711
Тем
467,695
Сообщений
11,547,170

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube