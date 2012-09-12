|
Каким будет 5G и когда его ждать в Украине
Пятое поколение мобильной связи – это не только скорости до 10 Гбит/с, но и умные счетчики, автомобили и целые города.
Британские консультанты из Analysys Mason, которых Национальная комиссия регулирования связи и информатизации (НКРСИ) привлекла в качестве советников для запуска в Украине 4G, представили обзор основных аспектов и перспектив технологии 5G.
Эксперты ожидают, что пятое поколение откроет революционные технологические возможности по сравнению с уже существующими стандартами. Если пиковая скорость в 3G составляет 42 (иногда – до 63) Мбит/с, в 4G – до 1 Гбит/с, то в 5G она возрастет до 10 Гбит/с. Соответственно, средние скорости для каждого из поколений колеблются в пределах 3 Мбит/с, 15 Мбит/с и 100 Мбит/сек.
Среднее время задержки, которое в 3G и 4G составляет 150 мс и 50 мс, в новом стандарте должно упасть до уровня менее 5 мс. Это критически важный параметр, например, для автономного транспорта.
Одна базовая станция третьего и четвертого поколения может обслуживать в среднем, соответственно, 50 и 500 активных соединений. Для 5G нормой должно стать 1 млн подключений на 1 квадратном километре.
Если для 3G стандартом считается поддержка мобильности на скорости 300 км/ч, для 4G – 400 км/ч, то для пятого поколения – более 500 км/ч.
По материалам НВ