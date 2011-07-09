Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Exahash Technologies LTD - exahash.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 13:29
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 2,972
Благодарностей: 1,027
УГ: 9
КП: 0.449
подарки
Exahash Technologies LTD - exahash.biz
Я не админ!
Старт проекта 02.05.2017

Легенда(google перевод):
Цитата:
Мы предлагаем Вам возможность сделать деньги из воздуха.
Огромное пространство Интернета будет выступать в качестве общеизвестного «тонкого воздуха» в нашем случае. Exahash Technologies LTD зарабатывает деньги, добывая облака крипто-валюты, и был весьма успешным на него. Мы решили не распространять себя тонким по нескольким направлениям добычи облака, как и другие компании делают так. В Exahash Technologies LTD мы считаем, что лучше быть лучшим в одной сфере, чем пытаться охватить все сразу, но безуспешно.

Наша компания имеет большой опыт работы в области добычи крипто-валюты. Мы потратили года, чтобы превратить любительскую систему 20 видеокарт в великолепные фермы терминальных серверов, работающих безостановочно.

Существует одна небольшая ремарка, однако: добыча крипто-валюта очень конкурентная среда, которая быстро развивается. Для того, чтобы сохранить лидерство существует постоянная потребность в инвестициях, и здесь мы говорим о круглых суммах.

Мы приглашаем к сотрудничеству всех тех, кто, как и мы, уверены, что крипто-валюта деньги будущего в настоящем. Мы не говорим о безосновательно несметные богатства, как в этой сфере все зависит только от вас: ваши инвестиции превращаются в производственные мощности торговал нашей компанией. Чем больше вы вкладываете, тем выше производительность является, что означает более крипто-валюта будет добываться этой мощности за тот же период времени.

Тарифные планы:

0,28% НАВСЕГДА
Ежечасно прибыли
0.00100000 BTC
Минимальная сумма
2.5 BTC
Максимальная сумма

0,33% НАВСЕГДА
Почасовая прибыль
2.5000001 BTC
Минимальная сумма
5.0 BTC
Максимальная сумма

0,38% НАВСЕГДА
Почасовая прибыль
5.0000001 BTC
Минимальная сумма
10.0 BTC
Максимальная сумма

0,43% НАВСЕГДА
Почасовая прибыль
10.00000001 BTC
Минимальная сумма
25.0 BTC
Максимальная сумма

0,48% НАВСЕГДА
Ежечасно прибыли
от 25.00000001 BTC
Минимальная сумма




Мин.депозит:0.01BTC
Мин.вывод:0.0005BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:6%
Тип выплат:инстант
Работает онлайн поддержка

Официальная компания
Посмотреть сертификат

SSL: COMODO RSA Extended Validation Secure Server CA
Registrar: NAMECHEAP, INC.
Hosting: Antiddos Protections Ltd
NS26.STRONGNS.NET (193.0.223.26)
NS1.STRONGNS.NET (193.0.223.1)
NS17.STRONGNS.NET (193.0.223.17)


Ознакомиться с проектом

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100% - 6%от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://exahash.biz/?ref=EXH443355
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.
Мой вклад:0.1BTC(145$)
Hash 158f8e0121b14d6a4118c886dc7e63d6d5251685eabc78b031 631444a2b7a79a
davidd на форуме  
Старый Сегодня, 13:32
#2
Профессионал
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Возраст: 34
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 20.01.2013
Сообщений: 1,206
Благодарностей: 597
УГ: 0
КП: 0.450
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Re: Exahash Technologies LTD - exahash.biz
Для почаса ж есть свой раздел.
teamen на форуме  
Старый Сегодня, 13:33
#3
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,975
Благодарностей: 10,956
УГ: 15
КП: 0.032
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Re: Exahash Technologies LTD - exahash.biz
опять гриновая лицуха на битках... вопрос тот же - ДОКОЛЕ?

деп изъять нельзя, выход в ноль на 15й день...
__________________
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Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в 13:38.
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 13:36
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 2,972
Благодарностей: 1,027
УГ: 9
КП: 0.449
подарки
Автор темы Re: Exahash Technologies LTD - exahash.biz
Цитата:
Сообщение от teamen Посмотреть сообщение
Для почаса ж есть свой раздел.
Написал просьбу о переносе темы в соответствующий раздел.
davidd на форуме  
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