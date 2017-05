davidd Специалист

Exahash Technologies LTD - exahash.biz Я не админ!

Старт проекта 02.05.2017



Exahash Technologies LTD



Цитата: Мы предлагаем Вам возможность сделать деньги из воздуха.

Огромное пространство Интернета будет выступать в качестве общеизвестного «тонкого воздуха» в нашем случае. Exahash Technologies LTD зарабатывает деньги, добывая облака крипто-валюты, и был весьма успешным на него. Мы решили не распространять себя тонким по нескольким направлениям добычи облака, как и другие компании делают так. В Exahash Technologies LTD мы считаем, что лучше быть лучшим в одной сфере, чем пытаться охватить все сразу, но безуспешно.



Наша компания имеет большой опыт работы в области добычи крипто-валюты. Мы потратили года, чтобы превратить любительскую систему 20 видеокарт в великолепные фермы терминальных серверов, работающих безостановочно.



Существует одна небольшая ремарка, однако: добыча крипто-валюта очень конкурентная среда, которая быстро развивается. Для того, чтобы сохранить лидерство существует постоянная потребность в инвестициях, и здесь мы говорим о круглых суммах.



Мы приглашаем к сотрудничеству всех тех, кто, как и мы, уверены, что крипто-валюта деньги будущего в настоящем. Мы не говорим о безосновательно несметные богатства, как в этой сфере все зависит только от вас: ваши инвестиции превращаются в производственные мощности торговал нашей компанией. Чем больше вы вкладываете, тем выше производительность является, что означает более крипто-валюта будет добываться этой мощности за тот же период времени.



Тарифные планы:



0,28% НАВСЕГДА

Ежечасно прибыли

0.00100000 BTC

Минимальная сумма

2.5 BTC

Максимальная сумма



0,33% НАВСЕГДА

Почасовая прибыль

2.5000001 BTC

Минимальная сумма

5.0 BTC

Максимальная сумма



0,38% НАВСЕГДА

Почасовая прибыль

5.0000001 BTC

Минимальная сумма

10.0 BTC

Максимальная сумма



0,43% НАВСЕГДА

Почасовая прибыль

10.00000001 BTC

Минимальная сумма

25.0 BTC

Максимальная сумма



0,48% НАВСЕГДА

Ежечасно прибыли

от 25.00000001 BTC

Минимальная сумма









Мин.депозит:0.01BTC

Мин.вывод:0.0005BTC

Платежная система:Bitcoin

Pеферальная программа:6%

Тип выплат:инстант

Работает онлайн поддержка



Официальная компания

Посмотреть сертификат



SSL: COMODO RSA Extended Validation Secure Server CA

Registrar: NAMECHEAP, INC.

Hosting: Antiddos Protections Ltd

NS26.STRONGNS.NET (193.0.223.26)

NS1.STRONGNS.NET (193.0.223.1)

NS17.STRONGNS.NET (193.0.223.17)





Ознакомиться с проектом



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100% - 6%от суммы депозита

Моя реферальная ссылка: https://exahash.biz/?ref=EXH443355

Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.

Мой вклад:0.1BTC(145$)

Hash 158f8e0121b14d6a4118c886dc7e63d6d5251685eabc78b031 631444a2b7a79a

