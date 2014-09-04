OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,631 Благодарностей: 831 УГ: 20 КП: 0.158 подарки

В Нижегородском автосервисе за знания дают существенную скидку



Довольно необычную для России акцию придумали владельцы одного из автосервисов, который открыт и работает в Нижнем Новгороде - там эта организация решила финансово стимулировать владельцев авто хорошо разбирающихся в вопросах истории.



Конечно, по сути эта акция всё же честно говоря скромная - в один из дней недели, а именно в воскресенье, любой желающий владелец авто может ответить на один заданный вопрос по истории и если он окажется правильным, то тогда получи на кассе свою скидку на услуги автомойки (в размере 50%), но как говорят - лиха беда начало и это уже хорошо.



Расценки следующие: помыть иномарку стоит - 230 рублей, помыть отечественный автомобиль можно за 210 рублей. Однако, если в воскресный день автомобилист согласится и правильно ответит на заданный исторический вопрос, то тогда за мойку иномарки можно будет платить только 115 рублей, а авто российского производства - чуть больше ста (105 рублей).



Сами работники этой автомойки - это в основном увлекающиеся историей люди и в своё время когда владелец предложил им проводить подобные акции, они единодушно поддержали его. Люди должны хорошо разбираться во всех исторических нюансах - так считают они. Конечно, вопросы задаются не столь уж и сложные, ну например: кто был основателем Нижнего Новгорода? С какого по какой год проходила Вторая мировая война? В каком году в России была февральская революция? Однако, даже на такие вопросы из школьного курса истории правильные ответы дают приблизительно один человек из десяти. То есть здесь пробелы в знании истории среди нашего населения явно на лицо.



Однако, именно это (такие пробелы) порой заставляет многих автовладельцев срочно взяться за их устранение. Люди сами потом признаются, что начинают дома больше читать исторической литературы и конечно, ищут ответы на многие вопросы в Интернете и в следующий раз приезжают в автосервис уже более подготовленными. Практически среди автовладельцев района уже развернулось негласное соревнование - кто лучше знает историю и в автосервисе только рады этому, ведь тем больше людей будет лучше разбираться в прошлом, тем будет меньше недоуменных вопросов - а почему сейчас так? Здесь знания действительно сила и это как приятное дополнение или как вознаграждение, то ещё и деньги!



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59084eceef851 Довольно необычную для России акцию придумали владельцы одного из автосервисов, который открыт и работает в Нижнем Новгороде - там эта организация решила финансово стимулировать владельцев авто хорошо разбирающихся в вопросах истории.Конечно, по сути эта акция всё же честно говоря скромная - в один из дней недели, а именно в воскресенье, любой желающий владелец авто может ответить на один заданный вопрос по истории и если он окажется правильным, то тогда получи на кассе свою скидку на услуги автомойки (в размере 50%), но как говорят - лиха беда начало и это уже хорошо.Расценки следующие: помыть иномарку стоит - 230 рублей, помыть отечественный автомобиль можно за 210 рублей. Однако, если в воскресный день автомобилист согласится и правильно ответит на заданный исторический вопрос, то тогда за мойку иномарки можно будет платить только 115 рублей, а авто российского производства - чуть больше ста (105 рублей).Сами работники этой автомойки - это в основном увлекающиеся историей люди и в своё время когда владелец предложил им проводить подобные акции, они единодушно поддержали его. Люди должны хорошо разбираться во всех исторических нюансах - так считают они. Конечно, вопросы задаются не столь уж и сложные, ну например: кто был основателем Нижнего Новгорода? С какого по какой год проходила Вторая мировая война? В каком году в России была февральская революция? Однако, даже на такие вопросы из школьного курса истории правильные ответы дают приблизительно один человек из десяти. То есть здесь пробелы в знании истории среди нашего населения явно на лицо.Однако, именно это (такие пробелы) порой заставляет многих автовладельцев срочно взяться за их устранение. Люди сами потом признаются, что начинают дома больше читать исторической литературы и конечно, ищут ответы на многие вопросы в Интернете и в следующий раз приезжают в автосервис уже более подготовленными. Практически среди автовладельцев района уже развернулось негласное соревнование - кто лучше знает историю и в автосервисе только рады этому, ведь тем больше людей будет лучше разбираться в прошлом, тем будет меньше недоуменных вопросов - а почему сейчас так? Здесь знания действительно сила и это как приятное дополнение или как вознаграждение, то ещё и деньги!Специально для mmgp.ru

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