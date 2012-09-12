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Подсчитана чистая прибыль PayPal

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Подсчитана чистая прибыль PayPal
Подсчитана чистая прибыль PayPal в I квартале




Чистая прибыль платежной системы PayPal за первый квартал 2017 года выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 384 миллионов долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,32 доллара против 0,30 доллара за аналогичный период 2016 года, операционная прибыль – 431 миллион долларов (рост на 5,9% в годовом выражении). Выручка увеличилась на 17% – до 2,975 миллиарда долларов.

В первом квартале PayPal зарегистрировала 6 миллионов активных счетов клиентов, увеличив их общее число до 203 миллионов. Число проведенных транзакций составило 1,7 миллиарда, что на 23% больше в годовом выражении. Общий объем платежей составил 99 миллиардов долларов, что на 25% больше показателя за январь-март 2016 года.

По итогам 2017 года PayPal ожидает выручку в диапазоне 12,520-12,720 миллиарда долларов.

Платежная система PayPal, основанная в 1998 году, позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. PayPal работает более чем на 200 мировых рынках и принимает к расчетам более 100 валют.
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