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Кто такой Эммануэль Макрон Судя по тому, как рынки отреагировали на итоги первого тура, инвесторы уже уверены в победе этого кандидата.

Если он вдруг проиграет, то евро совершит головокружительное пике вниз.



39-летний центрист и бывший инвестиционный банкир Эммануэль Макрон, который прежде никогда не занимал выборных должностей, имеет большие шансы стать следующим президентом Франции. Уже 7 мая пройдет второй тур выборов, где он встретится с Марин Ле Пен, но мы почти ничего не знаем о восходящей звезде французской политики.



Досье: Эммануэль Макрон

Родился: 21 декабря 1977 года (39 лет)

Должность: Министр экономики, промышленности и цифровых технологий

Партия: «Вперед!». В августе 2016 года Макрон покинул правительство ради создания собственной центристской партии и участия в президентских выборах.



Политическая карьера:

2012−2014 — глава отдела экономики и финансов

2012−2014 — заместитель генерального секретаря при президенте

2014−2016 — министр экономики, промышленности и цифровых технологий дела

2017 — кандидат в президенты от партии «Вперед!»



Образование

Макрон вырос в Пикардии, в городе Амьен. Оба родителя — врачи. Закончил иезуитскую школу в родном городе, потом переехал в Париж и поступил на бакалавриат в Лицей Генриха IV, а потом в Институт политических исследований.

В свое время он брал призы на музыкальных конкурсах в качестве пианиста. Имеет степень магистра в области философии и был ассистентом философа Поля Рикёра.

Как и нынешний президент Франсуа Олланд, позже он учился в Национальной школе администрации — колыбели многих государственных служащих и политических лидеров Франции — и вошел в топ-15 своего выпуска, в котором был целый ряд будущих французских политиков.



Политическая карьера

После поступления на престижную должность в Министерстве финансов Макрон стал заместителем докладчика для Комиссии по улучшению французского роста во главе с Жаком Аттали, бывшим советником президента Миттерана, который был поражен его интеллектом и уверенностью в себе и предсказал ему «президентский потенциал».

Но в 2008 году Макрон ушел с государственной службы и поступил на работу в инвестиционный банк Rothschild, где быстро добился повышения. Он участвовал в организации сделки по покупке подразделения Pfizer (XETRA: Pfizer [PFE]) компанией Nestlé (SIX Swiss exchange: Nestle [NESN]) и, как сообщается, заработал на этом 2 млн евро.

Когда Макрон присоединился к правительству Олланда в роли заместителя генерального секретаря и консультанта по экономической реформе, французская пресса окрестила его «Моцартом Елисейского дворца».

В 2014 году Олланд назначил Макрона министром экономики — самым молодым со времен Валери Жискара д'Эстена, который впоследствии стал президентом страны. Прошлым летом Макрон ушел с поста ради создания собственной партии.

В недавней речи, призывая к «демократической революции», он заявил:

«Я видел пустоту нашей политической системы изнутри. Я отвергаю эту систему».



Кто его жена?

Бриджит, жена Макрона — наследница состояния производителя шоколада. Она старше его на 24 года, и их отношения весьма интригуют французскую публику.

Они встретились, когда ему было 15 — тогда она была Бриджит Троньё, замужней матерью троих детей, и учила его французскому и театральному мастерству. В 2007 году, несмотря на неодобрение родителей Макрона, отославших сына в Париж, они поженились. У Бриджит трое детей от первого брака и семь внуков.

Бриджит Макрон поддерживает мужа и редактирует его речи.

Пара публично опровергала слухи о гомосексуальном романе кандидата в президенты, обвиняя в их распространении бывшего президента Николя Саркози.



Каковы его взгляды?

Макрон утверждает, что он «ни с левыми, ни с правыми» — он «с Францией». В своей книге «Революция» (Révolution) он называет себя и левым, и либералом.

Выступая за большую свободу бизнеса, по социальным вопросам он придерживается левых взглядов — это касается, в частности, свободы вероисповедания в светском государстве, вопросов равенства и свободы иммиграции.



Что он хочет изменить?

В марте Макрон издал манифест, в котором заявил, что надеется побудить британский бизнес и банки переехать в Париж, обещая существенное снижение корпоративного налога — с нынешних 33,3% до 25%.

Он обещал снизить государственные расходы на 60 млрд евро и сократить 120 тыс. рабочих мест в госсекторе.

Кроме того, Макрон обещал отнять пособия по безработице у тех, кто неоднократно отвергал предложения о работе, сделать более гибким возраст выхода на пенсию (сейчас это 60 лет) и продолжительность рабочей недели (сейчас — 35 часов), давая работодателям и сотрудникам больше пространства для договоренности между собой.

Одна из предлагаемых популярных мер — это освобождение около 80% семей от налога на недвижимость.

Он также планирует 50-миллиардную программу государственных инвестиций в экологически чистую энергетику, обучение бизнесу для снижения уровня безработицы среди молодежи, транспорт, управления государственным сектором и судебную систему.

Он хочет большей свободы для школ, предлагает проверять министров на компетентность и выступает за более пропорциональное представительство меньшинств.



Станет ли он президентом?

Макрон вошел в двойку победителей первого тура 23 апреля и теперь ему предстоит сражение с Марин Ле Пен 7 мая.

Опросы пророчат ему победу — согласно одному из них, он наберет 64%.

Учитывая, что Ле Пен выступает за выход из ЕС, а Макрон — за еще более тесное сотрудничество между 28 странами этого блока, голосование 7 мая будет своего рода референдумом по вопросу членства Франции в Евросоюзе.

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