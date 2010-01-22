Брокер ICE FX: анализ сделок Управляющих. Индексы. Практическое инвестирование

Здравствуйте.
Недавно мне порекомендовали присмотреться к брокеру ICE FX
.
Я уже давно ищу надёжное место для открытия своего ПАММ-счёта и общего хеджирования рисков личного трейдинга. Ведь, как говорится: Не нужно класть все яйца в одну корзину.)))
Первое, что меня удивило, когда я зашла на сайт данного брокера - это то, что владельцы и руководители компании не прячутся: трейдерам и инвесторам предоставлены не только их Ф.И.О., но даже и фото.
Также приятным оказался такой факт: ICE FX
работает по 100% А-book модели, хеджируя все позиции у своих Контрагентов, поэтому Клиентам предоставляется возможность получения подтверждения хеджирования любой позиции вне зависимости от объема, инструмента, времени открытия/закрытия и т. п.
Меня лично особо в первую очередь интересовали условия личного трейдинга и условия для Управляющих ПАММ-счетами... они оказались весьма неплохими, гибкими и главное - абсолютно прозрачными, что редко можно встретить среди известных всем диллинговых центров.
Если коротко, то открыть счёт в ICE FX
для личного трейдинга можно от 100$, максимальное плечо 1:300. Для ПАММ-счетов сумма открытия счёта составляет от 500$, максимальное плечо 1:100. Чтобы начать инвестировать в Управляющих компании, нужно минимум 500$.
В принципе, условия приемлемые... мне, конечно, не нравится маленькое плечо для управляемых счетов, так как я привыкла к плечу 1:500 и даже выше. Но, в принципе, если ужать мою тс по рискам, то можно уложиться и в такое плечо, хотя прибыльность снизится в разы.
Также, хорошим фактом, считаю, отсечение мелких инвесторов с копеечными инвестициями... минимум в 500$ для инвесторов - это очень правильный шаг компании, который сразу показывает серьёзный подход к делу.
В общем, хочу сказать, что первое знакомство с брокером ICE FX
оставило у меня приятное впечатление. Я не буду здесь расписывать всё подробно... просто оставлю ссылки, по которым вы всегда можете пройти и ознакомиться с подробностями условий торговли и инвестирования в данном брокере.
ТОРГОВЛЯ.
Типы счетов
Торговые условия
Залоговые требования
Торговая платформа
Ликвидность
Риск-менеджмент
Способы ввода/вывода средств
Преимущества VIP-статуса
Вывод позиций
ИНВЕСТИЦИИ.
Новичкам
Преимущества
Прозрачность инвестиций
Управляемые счета (УС)
Механика работы Управляемых счетов
Модели ПАММ и МАМ
Индексы Управляемых счетов
Рейтинг Управляемых счетов
Особое внимание хотелось бы обратить на Риск-менеджмент для трейдеров в ICE FX
. Его можно настроить так, что если даже вам захочется слить свой депозит - вам этого не дадут сделать.
В личной торговле риск-менеджмент настраивается по желанию, в Управляемых счетах он обязателен.
Как можно и нужно страховаться от рисков с помощью настроек Риск-менеджмента в ICE FX
?
Всё очень просто. Нужно задать ограничения параметров:
1. Ограничение максимального значения кредитного плеча: трейдер не сможет воспользоваться большим кредитным плечом, чем задано в ограничении. Изменение происходит в ближайшие выходные (остаток текущей недели трейдер вынужден торговать с ранее установленным максимальным значением кредитного плеча).
2. Ограничение потерь за неделю (%, по equity): трейдер может установить лимит максимальных потерь в течение недели. В случае падения equity на заданную величину торговля немедленно прекращается, а возможность торговли блокируется до ближайшего понедельника.
3. Ограничение потерь за сутки (%, по equity): Трейдер может установить лимит максимальных потерь в течение суток. В случае падения equity на заданную величину торговля немедленно прекращается, а возможность торговли блокируется до 00:05 (EET) следующего торгового дня.
4. Ограничение минимального остатка, бессрочное (USD, по equity): трейдер может установить значение equity, по достижении которого (вне зависимости от того, какое значение equity счета принимало до момента достижения уровня ограничения) торговля немедленно прекращается, а возможность торговли блокируется до ближайшего понедельника.
5. Ограничение максимальной просадки, бессрочное (%, по equity): трейдер может установить значение максимальной просадки, по достижении которого торговля немедленно прекращается, а возможность торговли блокируется до ближайшего понедельника.
Также, особым преимуществом инвестирования в ICE FX
является такой инструмент, как Индексы Управляемых счетов. Это - дополнительный сервис от ICE FX
, позволяющий Инвесторам ещё больше снизить торговые риски и инвестировать сразу в пул Управляющих, отобранный риск-менеджерами Компании. Индексы УС составляются из счетов с низкой корреляцией и оптимальным соотношением риск/доходность.
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Вот такой краткий обзор по новому для меня брокеру получился... Буду изучать его дальше, уже на практике. И, возможно, включу его в состав брокеров, в которых у меня есть личные торговые счета.
Первое впечатление о брокере: выглядит надёжным и выгодно отличается на фоне других.
РЕГИСТРАЦИЯ В ICE FX
Также, в рамках рекламной кампании, мне был предоставлен бонусный депозит в 1000$, который я могу инвестировать с выводом реальной прибыли в Управляющих трейдеров из рейтинга "А", то есть - самых стабильных. Сегодня же я приступлю к изучению данного рейтинга и сделаю свои первые инвестиции... Результаты своего инвестирования я буду выкладывать в данной теме. Также, здесь будут анализироваться сделки тех Управляющих, которым я доверю свои инвестиции.
Заглядывайте! Будет интересно!
Всем Удачи!