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Брокер ICE FX: анализ сделок Управляющих. Индексы. Практическое инвестирование

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"Мой путь на рынке Форекс: проблемы, победы, мысли..." - авторский блог по форекс-тематике пользователя Ratatara
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Брокер ICE FX: анализ сделок Управляющих. Индексы. Практическое инвестирование
Здравствуйте.

Недавно мне порекомендовали присмотреться к брокеру ICE FX.

Я уже давно ищу надёжное место для открытия своего ПАММ-счёта и общего хеджирования рисков личного трейдинга. Ведь, как говорится: Не нужно класть все яйца в одну корзину.)))

Первое, что меня удивило, когда я зашла на сайт данного брокера - это то, что владельцы и руководители компании не прячутся: трейдерам и инвесторам предоставлены не только их Ф.И.О., но даже и фото.

Также приятным оказался такой факт: ICE FX работает по 100% А-book модели, хеджируя все позиции у своих Контрагентов, поэтому Клиентам предоставляется возможность получения подтверждения хеджирования любой позиции вне зависимости от объема, инструмента, времени открытия/закрытия и т. п.

Меня лично особо в первую очередь интересовали условия личного трейдинга и условия для Управляющих ПАММ-счетами... они оказались весьма неплохими, гибкими и главное - абсолютно прозрачными, что редко можно встретить среди известных всем диллинговых центров.

Если коротко, то открыть счёт в ICE FX для личного трейдинга можно от 100$, максимальное плечо 1:300. Для ПАММ-счетов сумма открытия счёта составляет от 500$, максимальное плечо 1:100. Чтобы начать инвестировать в Управляющих компании, нужно минимум 500$.

В принципе, условия приемлемые... мне, конечно, не нравится маленькое плечо для управляемых счетов, так как я привыкла к плечу 1:500 и даже выше. Но, в принципе, если ужать мою тс по рискам, то можно уложиться и в такое плечо, хотя прибыльность снизится в разы.

Также, хорошим фактом, считаю, отсечение мелких инвесторов с копеечными инвестициями... минимум в 500$ для инвесторов - это очень правильный шаг компании, который сразу показывает серьёзный подход к делу.

В общем, хочу сказать, что первое знакомство с брокером ICE FX оставило у меня приятное впечатление. Я не буду здесь расписывать всё подробно... просто оставлю ссылки, по которым вы всегда можете пройти и ознакомиться с подробностями условий торговли и инвестирования в данном брокере.


ТОРГОВЛЯ.

Типы счетов

Торговые условия

Залоговые требования

Торговая платформа

Ликвидность

Риск-менеджмент

Способы ввода/вывода средств

Преимущества VIP-статуса

Вывод позиций


ИНВЕСТИЦИИ.

Новичкам

Преимущества

Прозрачность инвестиций

Управляемые счета (УС)

Механика работы Управляемых счетов

Модели ПАММ и МАМ

Индексы Управляемых счетов

Рейтинг Управляемых счетов


Особое внимание хотелось бы обратить на Риск-менеджмент для трейдеров в ICE FX. Его можно настроить так, что если даже вам захочется слить свой депозит - вам этого не дадут сделать. В личной торговле риск-менеджмент настраивается по желанию, в Управляемых счетах он обязателен.


Как можно и нужно страховаться от рисков с помощью настроек Риск-менеджмента в ICE FX?

Всё очень просто. Нужно задать ограничения параметров:


1. Ограничение максимального значения кредитного плеча: трейдер не сможет воспользоваться большим кредитным плечом, чем задано в ограничении. Изменение происходит в ближайшие выходные (остаток текущей недели трейдер вынужден торговать с ранее установленным максимальным значением кредитного плеча).

2. Ограничение потерь за неделю (%, по equity): трейдер может установить лимит максимальных потерь в течение недели. В случае падения equity на заданную величину торговля немедленно прекращается, а возможность торговли блокируется до ближайшего понедельника.

3. Ограничение потерь за сутки (%, по equity): Трейдер может установить лимит максимальных потерь в течение суток. В случае падения equity на заданную величину торговля немедленно прекращается, а возможность торговли блокируется до 00:05 (EET) следующего торгового дня.

4. Ограничение минимального остатка, бессрочное (USD, по equity): трейдер может установить значение equity, по достижении которого (вне зависимости от того, какое значение equity счета принимало до момента достижения уровня ограничения) торговля немедленно прекращается, а возможность торговли блокируется до ближайшего понедельника.

5. Ограничение максимальной просадки, бессрочное (%, по equity): трейдер может установить значение максимальной просадки, по достижении которого торговля немедленно прекращается, а возможность торговли блокируется до ближайшего понедельника.


Также, особым преимуществом инвестирования в ICE FX является такой инструмент, как Индексы Управляемых счетов. Это - дополнительный сервис от ICE FX, позволяющий Инвесторам ещё больше снизить торговые риски и инвестировать сразу в пул Управляющих, отобранный риск-менеджерами Компании. Индексы УС составляются из счетов с низкой корреляцией и оптимальным соотношением риск/доходность.

========================================

Вот такой краткий обзор по новому для меня брокеру получился... Буду изучать его дальше, уже на практике. И, возможно, включу его в состав брокеров, в которых у меня есть личные торговые счета.

Первое впечатление о брокере: выглядит надёжным и выгодно отличается на фоне других.


РЕГИСТРАЦИЯ В ICE FX


Также, в рамках рекламной кампании, мне был предоставлен бонусный депозит в 1000$, который я могу инвестировать с выводом реальной прибыли в Управляющих трейдеров из рейтинга "А", то есть - самых стабильных. Сегодня же я приступлю к изучению данного рейтинга и сделаю свои первые инвестиции... Результаты своего инвестирования я буду выкладывать в данной теме. Также, здесь будут анализироваться сделки тех Управляющих, которым я доверю свои инвестиции.

Заглядывайте! Будет интересно!

Всем Удачи!
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Последний раз редактировалось Ratatara; Сегодня в 13:04.
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