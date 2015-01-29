gardenland.pro - GardenLand

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Старт проекта 05.03.2017
Об игре:
Цитата:
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Игра Gardenland уникальная игровая площадка для развлечений и заработка в интернете. В нашей игре каждый пользователь может зарабатывать реальные деньги игровым путем. Красочный и понятный интерфейс доступен каждому пользователю. Регистрируйтесь и начинайте зарабатывать реальные деньги уже сегодня!
Выращивайте урожай и продавайте его за кристаллы. Кристаллы вы сможете вывести в любое удобное для вас время.
В игре существует 2 вида валюты это "Золотые монеты" и "Кристаллы". Курс "Золотых монет" и "Кристаллов" = 1 Рубль. "Золотые монеты" необходимы для совершения покупок а "Кристаллы" для выплат.
БОНУСЫ:
Получите в подарок при регистрации 150 монет.
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
За каждое пополнение счета вашим рефералом вы будете получать 10% в виде "Кристаллов".
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
PAYEER
МОЙ ВКЛАД: