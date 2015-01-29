Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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gardenland.pro - GardenLand

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Как на одной публикации заработать $100
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Старый Сегодня, 12:52
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 15,508
Благодарностей: 91
УГ: 6
КП: 0.049
gardenland.pro - GardenLand

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 05.03.2017




Цитата:
Игра Gardenland уникальная игровая площадка для развлечений и заработка в интернете. В нашей игре каждый пользователь может зарабатывать реальные деньги игровым путем. Красочный и понятный интерфейс доступен каждому пользователю. Регистрируйтесь и начинайте зарабатывать реальные деньги уже сегодня!
Об игре:

Выращивайте урожай и продавайте его за кристаллы. Кристаллы вы сможете вывести в любое удобное для вас время.



В игре существует 2 вида валюты это "Золотые монеты" и "Кристаллы". Курс "Золотых монет" и "Кристаллов" = 1 Рубль. "Золотые монеты" необходимы для совершения покупок а "Кристаллы" для выплат.

БОНУСЫ:


Получите в подарок при регистрации 150 монет.



РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:


За каждое пополнение счета вашим рефералом вы будете получать 10% в виде "Кристаллов".



ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:


PAYEER


МОЙ ВКЛАД:


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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:52
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