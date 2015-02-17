veranika55 Профессионал

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Стартап Yik Yak объявил о своем закрытии и распродан за 1 миллион долларов



Создатели анонимного приложения для мобильных смартфонов Yik Yak Тайлер Дролл и Брукс Баффингтон опубликовали 28 апреля официальное прощальное письмо для пользователей приложения, объявляя, что они закрывают свое когда-то популярное анонимное приложение для социальных сетей на этой неделе. Приложение позволяет людям общаться с другими пользователями в пределах определенного радиуса, и широко продается и используется среди студентов.



По данным комиссии по ценным бумагам на 16 апреля, Square согласился нанять несколько сотрудников Yik Yak и приобрести не исключительную лицензию на часть интеллектуальной собственности компании на сумму 1 миллион долларов. Это очень разочаровывающий результат для стартапа, который получил большую поддержку от венчурных инвесторов и пользователей.







Согласно данным, представленным Crunchbase, стартап Yik Yak привлек 73.4 миллионов долларов США венчурного финансирования с момента своего основания в 2013 году. В свои лучшие дни в 2014 году стартап стоил 400 миллионов долларов.



Разработанное стартапом Yik Yak приложение столкнулось с проблемами, которые были предсказуемы для любого форума, который предлагает своим пользователям анонимное общение друг с другом. Приложение активно стали использовать различного рода киберхулиганы и даже запретили в некоторых школах. Многие пользователи жаловались, что анонимное приложение стали использовать незаконные продавцы наркотиков, что вызвало сильную озабоченность среди родителей.



В 2015 году Yik Yak пришлось сообщить пользователям, что только пользователи замаскированы друг от друга, но не сотрудники полиции или других органов с ордером на предоставление информации. В 2016 году исследователи в области безопасности Нью-Йоркского университета нашли уязвимость в программе и взломали личную информацию пользователей Yik Yak.







Все это время, киберхулиганы различных мастей, используя приложение, публиковали свои сообщения сомнительного содержания, распространяя их среди других пользователей. К концу 2016 года, количество новых подключенных пользователей сократилось на 76% по сравнению с аналогичным периодом в 2015 году и компания начала увольнять сотрудников.



Yik Yak не первое анонимное приложение для общения, которое было вынуждено закрыться. Secret также ушел из бизнеса в 2015 году.



Не смотря на это в сети осталось еще много анонимных и полу-анонимных приложений для общения среди пользователей. Среди конкурентов Yik Yak, которые все еще в бизнесе: Whisper - анонимный чат для совместного использования приложений; Kik, который при регистрации только требует имя пользователя; Blind, анонимный чат для общения на рабочем месте; и 7 Cups, который используют люди для анонимных знакомств.



Специально для mmgp.ru

Подготовлено по материалам

https://techcrunch.com/2017/04/28/yi...its-engineers/



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/5908478af3f31 Создатели анонимного приложения для мобильных смартфонов Yik Yak Тайлер Дролл и Брукс Баффингтон опубликовали 28 апреля официальное прощальное письмо для пользователей приложения, объявляя, что они закрывают свое когда-то популярное анонимное приложение для социальных сетей на этой неделе. Приложение позволяет людям общаться с другими пользователями в пределах определенного радиуса, и широко продается и используется среди студентов.По данным комиссии по ценным бумагам на 16 апреля, Square согласился нанять несколько сотрудников Yik Yak и приобрести не исключительную лицензию на часть интеллектуальной собственности компании на сумму 1 миллион долларов. Это очень разочаровывающий результат для стартапа, который получил большую поддержку от венчурных инвесторов и пользователей.Согласно данным, представленным Crunchbase, стартап Yik Yak привлек 73.4 миллионов долларов США венчурного финансирования с момента своего основания в 2013 году. В свои лучшие дни в 2014 году стартап стоил 400 миллионов долларов.Разработанное стартапом Yik Yak приложение столкнулось с проблемами, которые были предсказуемы для любого форума, который предлагает своим пользователям анонимное общение друг с другом. Приложение активно стали использовать различного рода киберхулиганы и даже запретили в некоторых школах. Многие пользователи жаловались, что анонимное приложение стали использовать незаконные продавцы наркотиков, что вызвало сильную озабоченность среди родителей.В 2015 году Yik Yak пришлось сообщить пользователям, что только пользователи замаскированы друг от друга, но не сотрудники полиции или других органов с ордером на предоставление информации. В 2016 году исследователи в области безопасности Нью-Йоркского университета нашли уязвимость в программе и взломали личную информацию пользователей Yik Yak.Все это время, киберхулиганы различных мастей, используя приложение, публиковали свои сообщения сомнительного содержания, распространяя их среди других пользователей. К концу 2016 года, количество новых подключенных пользователей сократилось на 76% по сравнению с аналогичным периодом в 2015 году и компания начала увольнять сотрудников.Yik Yak не первое анонимное приложение для общения, которое было вынуждено закрыться. Secret также ушел из бизнеса в 2015 году.Не смотря на это в сети осталось еще много анонимных и полу-анонимных приложений для общения среди пользователей. Среди конкурентов Yik Yak, которые все еще в бизнесе: Whisper - анонимный чат для совместного использования приложений; Kik, который при регистрации только требует имя пользователя; Blind, анонимный чат для общения на рабочем месте; и 7 Cups, который используют люди для анонимных знакомств.Специально для mmgp.ruПодготовлено по материалам100% уникальный текст

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