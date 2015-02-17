Стартап Yik Yak объявил о своем закрытии и распродан за 1 миллион долларов

Создатели анонимного приложения для мобильных смартфонов Yik Yak Тайлер Дролл и Брукс Баффингтон опубликовали 28 апреля официальное прощальное письмо для пользователей приложения, объявляя, что они закрывают свое когда-то популярное анонимное приложение для социальных сетей на этой неделе. Приложение позволяет людям общаться с другими пользователями в пределах определенного радиуса, и широко продается и используется среди студентов.
По данным комиссии по ценным бумагам на 16 апреля, Square согласился нанять несколько сотрудников Yik Yak и приобрести не исключительную лицензию на часть интеллектуальной собственности компании на сумму 1 миллион долларов. Это очень разочаровывающий результат для стартапа, который получил большую поддержку от венчурных инвесторов и пользователей.
Согласно данным, представленным Crunchbase, стартап Yik Yak привлек 73.4 миллионов долларов США венчурного финансирования с момента своего основания в 2013 году. В свои лучшие дни в 2014 году стартап стоил 400 миллионов долларов.
Разработанное стартапом Yik Yak приложение столкнулось с проблемами, которые были предсказуемы для любого форума, который предлагает своим пользователям анонимное общение друг с другом. Приложение активно стали использовать различного рода киберхулиганы и даже запретили в некоторых школах. Многие пользователи жаловались, что анонимное приложение стали использовать незаконные продавцы наркотиков, что вызвало сильную озабоченность среди родителей.
В 2015 году Yik Yak пришлось сообщить пользователям, что только пользователи замаскированы друг от друга, но не сотрудники полиции или других органов с ордером на предоставление информации. В 2016 году исследователи в области безопасности Нью-Йоркского университета нашли уязвимость в программе и взломали личную информацию пользователей Yik Yak.
Все это время, киберхулиганы различных мастей, используя приложение, публиковали свои сообщения сомнительного содержания, распространяя их среди других пользователей. К концу 2016 года, количество новых подключенных пользователей сократилось на 76% по сравнению с аналогичным периодом в 2015 году и компания начала увольнять сотрудников.
Yik Yak не первое анонимное приложение для общения, которое было вынуждено закрыться. Secret также ушел из бизнеса в 2015 году.
Не смотря на это в сети осталось еще много анонимных и полу-анонимных приложений для общения среди пользователей. Среди конкурентов Yik Yak, которые все еще в бизнесе: Whisper - анонимный чат для совместного использования приложений; Kik, который при регистрации только требует имя пользователя; Blind, анонимный чат для общения на рабочем месте; и 7 Cups, который используют люди для анонимных знакомств.
Специально для mmgp.ru
Подготовлено по материалам
https://techcrunch.com/2017/04/28/yi...its-engineers/
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