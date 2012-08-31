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ICO фермерского хозяйства “Колионово” собрало более $500 000

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ICO фермерского хозяйства “Колионово” собрало более $500 000
Фермер и криптовалютный энтузиаст Михаил Шляпников рассказал о результатах завершившегося краудсейла «Экосистемы Колионово», а также поделился дальнейшими планами проекта.

На главной странице сайта проекта можно увидеть, что ICO завершено и собран 401 биткоин ($510,533) от 103 участников:


Цитата:
«Считаю, что результат вполне достойный и удовлетворительный – за один месяц, по всему миру реализовано колионов на сумму более полумиллиона долларов. Для первого в истории проекта, в котором виртуальная IT-технология блокчейна с криптовалютами интегрирована в реальную экономику производства, весьма неплохо», —
написал Шляпников.

Также он отметил, что необходимости в заемных средствах у хозяйства не было и нет, поэтому эту краудфандинговую кампанию можно рассматривать как альтернативу традиционному банковскому кредиту.

Цитата:
«Поживем, увидим, насколько эти формы разнятся между собой. Еще интересный момент в том, что эти средства направляются не «на выживание», а на развитие, рост объемов производства и реализации стабильного предприятия», —
добавил Михаил.

Также Михаил заверил инвесторов, что сделает все возможное, чтобы их усилия окупились.

Цитата:
«Мы выражаем большую благодарность всем инвесторам и тем, кто помогал с проведением этой кампании. Вместе с этим осознаем ответственность за дальнейшее рациональное и эффективное использование средств. Позориться не станем. На Гавайи курить бамбук не поедем. Наоборот, сейчас еще раз тщательно пересматриваются и пересчитываются способы освоения и возможности возврата этих средств с прибылью»
Напомним, краудсейл проекта «Экосистема Колионово» стартовал 1 апреля. Несколько ранее опыт «Колионово» лег в основу мануала по интеграции блокчейна в сельское хозяйство.

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