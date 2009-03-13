Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
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Доплата до 1.5% за РФ банки

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Вопросы и предложения по вводу и выводу денежных средств. Как внести деньги в интернет или обналичить их? Все ответы здесь.
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Старый Сегодня, 12:04
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 07.08.2014
Сообщений: 71
Благодарностей: 7
УГ: 0
КП: 0.021
Доплата до 1.5% за РФ банки
В общем настал момент когда партнеры не справляются , в поисках новых партнеров для обмена моих WMR/QIWI/WMZ на Ваши банки , интересует:
- Промсвязь
- Приват24 / ОТП / ПУМБ
- CберБанк
- ВТБ24
- АльфаБанк
- Тинькофф

Объем интересует от 100к/50к грн вплоть до 5кк рублей/1 миллиона грн в сутки (мин сумма за сделку от 50к рублей /20к грн ).. В общем рассмотрю любые варианты , как на долгосрочное сотрудничество , так и одноразовое. И да интересуют только ФИЗИКИ

+79312764672 ( Viber / WhatApp )
Telegramm - @protrade
Либо в ЛС
__________________
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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