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Доплата до 1.5% за РФ банки
В общем настал момент когда партнеры не справляются , в поисках новых партнеров для обмена моих WMR/QIWI/WMZ на Ваши банки , интересует:
- Промсвязь
- Приват24 / ОТП / ПУМБ
- CберБанк
- ВТБ24
- АльфаБанк
- Тинькофф
Объем интересует от 100к/50к грн вплоть до 5кк рублей/1 миллиона грн в сутки (мин сумма за сделку от 50к рублей /20к грн ).. В общем рассмотрю любые варианты , как на долгосрочное сотрудничество , так и одноразовое. И да интересуют только ФИЗИКИ
+79312764672 ( Viber / WhatApp )
Telegramm - @protrade
Либо в ЛС