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В Японии готовы к запуску более 10 новых биткойн-бирж

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В Японии готовы к запуску более 10 новых биткойн-бирж

Согласно отчету Nikkei, по мере того как Япония становится более дружелюбным для Биткойна местом, более 10 японских компаний запускают биткойн-биржи, чутко реагируя на стремительно растущий спрос на криптовалюту.

Неожиданно возникшее соперничество за пространство в экосистеме цифровых валют следует за значительными правовыми изменениями, которые уже спровоцировали всплеск спроса на криптовалюту среди инвесторов, трейдеров и простых японских граждан.

В марте 2016 года кабинет министров Японии принял законопроект о признании криптовалют цифровым эквивалентом денег. 1 апреля Япония официально классифицировала биткойн как признанный способ оплаты. В конце прошлого года японские официальные лица приняли решение упразднить 8% -ную ставку налога на потребление, взимаемую с покупки биткойнов через биржи, которая должна вступить в силу в июле этого года.

Японские розничные торговцы обратили свое внимание на Биткойн и уже сделали шаги в сторону принятия его в стране. Ближайшим результатом нескольких крупных сделок между розничными торговцами и блокчейн-компаниями станет прием биткойна в 260 000 розничных точек уже этим летом.

В прошлом году законодательный орган Японии принял законопроект, который будет регулировать деятельность операторов виртуальных валютных бирж под юрисдикцией финансового агентства (FSA) – финансового регулятора страны.

Теперь для работы в Японии биржи должны получить специальную лицензию. Ранее CCN сообщал о минимальных капитальных и рабочих требованиях к лицензии.

В отчете Nikkei сообщается, что 18 компаний планируют подать заявку на получение лицензии, ссылаясь на Японскую ассоциацию криптовалют. К ним относятся существующие платформы для торговли биткойнами, такие как крупнейшая биржа Японии bitFlyer. Тем не менее, сообщается, что 10 из 18 компаний, которые ожидают лицензии, являются новыми участниками рынка.

В докладе говорится, что ни один из трех мегабанков Японии не планирует в настоящее время начинать торговлю цифровыми валютами. Однако стоит отметить, что все три из них – MUFJ, Mizuho и SMBC – являются инвесторами в базирующуюся в Токио криптобиржу BitFlyer, крупнейшую в стране биржу по объему торгов.

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