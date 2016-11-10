Стартап из Москвы "Talkbank" стал призером на стартап-конкурсе Seedstars

Стартап Talkbank вошел в 12 из 1000 лучших проектов конкурса Seedstars
Разработчики проекта внедрили платежную систему в мессенджеры. Конкурс стартапов собрал около тысячи участников с разных стран. По официальной информации организаторов, участники были из 76 стран мира. Проект Talkbank по сути представляет из себя мобильный виртуальный банкинг. С его помощью можно легко управлять своими средствами посредством бота в чатах мессенджеров. На момент конкурса бот был интегрирован в Телеграм.
Технически, это представляется как привязка данных банковской карты к боту. Уже сейчас на стадии стартапа, в проект добавлены партнеры и через чат-бота можно покупать места в кинотеатрах, бронировать столики к кафе и заказывать в доставку в ресторанах быстрого питания.
Главным инвестором проекта выступил ФРИИ и частные инвесторы. Сейчас еще идет сбор для реализации стартапа, но бюджет не разглашается. Когда будет новый раунд сбора средств не сообщается. Основатель стартапа Попов рассказал, что уже в ближайшее время чат-бот заработает в мессенджере Фейсбука, и Viber. Так же ведутся переговоры с разными банковскими структурами о внедрении привязки их банковских карт к данному проекту. В первом раунде инвестиций стартап получил 2 млн 100 тысяч рублей. После победу в конкурсе Seedstars World, можно надеяться на значительные вливания со стороны венчурных фондов.
Сама же идея носила прототип китайского мессенджера WeChat, который является одним из самых популярных инструментов для оплаты. Оборот платежных операций в WeChat за 2016 год составил более 1,2 триллионов долларов.
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Специально для mmgp.ru