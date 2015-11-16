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Бюджетники без карты "Мир" могут остаться без зарплаты

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Старый Сегодня, 11:28
#1
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Бюджетники без карты "Мир" могут остаться без зарплаты


В.В.Путин поставил свою подпись под законом, чтобы до 1 июля 2018 года перевести на карту Мир всех российских бюджетников, а пенсионерам это будет необходимо сделать до 1 июля 2020 года. На карту Мир должны будут в скором времени перейти все, за исключением дипломатов и пенсионеров, которые живут за рубежом. Российские же пенсионеры по истечению срока действия своих карт международных платежных систем (но не позднее 1 июля 2020 г.) получат карты Мир взамен карт Виза и МастерКард.

В связи с этим, газета "Ведомости" в своём сегодняшнем номере предупреждает, что люди работающие в бюджетных организациях России, которые не оформят себе карту Мир до 1 июля 2018 г. после этой даты могут и не получить свои заработанные средства.

Это следует из проекта указания Банка России, который был опубликован на прошлой неделе. Таким образом, к карточному счету любого нашего бюджетника (а впоследствии и пенсионера) будет необходимо привязать карту Мир, которую конечно надо будет для начала ещё и оформить в банке. И если это (привязка карты к карточному счету) не будет сделана (скажем заранее самим бюджетником с помощью сотрудников отделения банка), то после 01.07.2018 г. (а у пенсионеров после 01.07.2020 г.) поступившие из российского бюджета средства будут определяться банком как "невыясненного назначения" - то есть они зависнут. То же самое это касается варианта, если бюджетник (или пенсионер) вообще заранее не оформит карту Мир - средства тоже зависнут.

Правда после такого "зависания" средств, сам банк будет должен проинформировать клиента о сложившейся ситуации и дать ему на выбор 3 варианта: или открывайте новый счет у нас в банке с картой Мир, либо открывайте счет у нас, но без карты Мир, а еще можно будет просто получить деньги наличными.

Клиенту банка нужно будет за 10 дней успеть принять какой-то предложенный банком вариант, и если он ничего за это время не предпринимать, то средства вернуться плательщику платежа.

Эксперты банковского сектора по этому поводу говорят, что за 1 год (до 1 июля 2017 г.) все банки должны успеть перевести бюджетников на карты Мир, особенно что касается зарплатных проектов. Ну а если кто-то не успеет, то тогда за дающиеся еще 10 дней (после 1 июля 2018 г.) можно будет сделать это. Также они не советуют бюджетникам доводить до того, чтобы банк все же возвращал полученные им средства плательщику - в этом случае могут появиться проблемы в области учёта уплаченных налогов.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/590833012d322
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Старый Сегодня, 12:05
#2
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Re: Бюджетники без карты "Мир" могут остаться без зарплаты
А вот моя новость говорит немного о другом )))

Карту не обяжут оформлять для налоговых выплат, или единого платежа от бюджетных организаций. Так же если человек откажется получать карту, он может получать деньги на расчетный счет и снимать деньги наличными.
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