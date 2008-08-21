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Как выбрать мебель и технику в офис

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Как выбрать мебель и технику в офис
При посещении офиса первое, что бросается в глаза – это оформление помещения. Важны и дизайн, и цветовая гамма, и стиль оформления, и степень наполненности помещения техникой. Не думайте, что посетители не обратят на это внимание.
Поэтому при обустройстве своей рабочей зоны и рабочей зоны сотрудников, обратите внимание на ряд моментов. Мебель и оргтехника, которую вы выбираете в офис, должна быть максимально универсальной и многофункциональной. Сотрудники не должны тратить рабочее время на то, чтобы бегать между устройствами в офисе и выполнять практически все свои функции прямо за столом. Например, вместо сканера и принтера лучше купить МФУ.
Она должна бать максимально проста и удобна в использовании, и при этом компактные. Компактность офисной мебели дает возможность не захламлять пространство и при этом сотрудники не будут регулярно приносить больничные листы с диагнозом «остеохондроз» и другими проблемами со здоровьем, возникающими из-за неправильного положения тела.
Обращайте внимание и на то, чтобы она эстетически гармонировала с оформлением офиса. Это поможет создать положительное впечатление у посетителей и на психологическом уровне будет влиять на работоспособность сотрудников.
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