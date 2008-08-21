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Как осуществлять дистанционное управление бизнесом?
Рано или поздно у любого руководителя возникает вопрос о том, как управлять предприятием, не находясь при этом на рабочем месте. Ведь бизнес должен приносить доход независимо от того, находится его руководитель в длительной командировке, на отдыхе или на лечении.
Для того, чтобы руководитель смог отходить от прямого управления компанией, следует в обязательном порядке подготовиться к этому заранее. Особое внимание следует уделять подбору персонала. Любому руководителю нужны хорошие заместители. Лучше всего воспитать заместителя непосредственно своем коллективе, потому что в таком случае сотрудники будут воспринимать его как своего. А вот незнакомого человека в коллективе могут и не воспринять.
Правда, надежный человек – еще не все. Руководителю нужно делегировать свои полномочия, чтобы другие сотрудники могли выполнять свои функции. Заместители должны уметь грамотно решать поставленные перед ними задачи в рамках общей стратегии компании. При этом обязательно следует помнить, что придираться к стилю работы не стоит. Главное, чтобы задачи были выполнены.
Также руководитель должен уметь ставить конкретные задачи перед подчиненными. Для сотрудников следует составить максимально подробные инструкции, чтобы они понимали, что им делать. Задача инструкции не в том, чтобы ограничить инициативность сотрудника, а в том, направить его работу в нужное русло и поощрить к действиям.
Предприятие следует оснастить современными средствами для связи с сотрудниками и общего контроля производства. Так подчиненные смогут задать руководителю все интересующие вопросы практически в любое время.
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Специально для mmgp.ru