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Как усовершенствовать работу персонала
Существует несколько правил, которые помогут наладить работу персонала в любой компании.
Для того, чтобы персонал компании работал с максимальной продуктивностью, следует раз в какое-то время осуществлять чистку кадрового состава, подбирать новый персонал максимально тщательно, контролировать то, какими знаниями обладают сотрудники, как строятся взаимоотношения в коллективе и многое другое. Если в коллективе окажутся озлобленные, нервозные или конфликтные сотрудники, или же если сотрудники находятся в состоянии хронической усталости, то их работоспособность в целом снижается. Следовательно, специалист по работе с персоналом должен внимательно следить за состоянием сотрудников.
Персонал обязательно должен повышать квалификацию и, в случае необходимости, проходить перепрофилирование. Даже если у сотрудника два высших образования, это не повод отказываться от обучения. После обучения обязательно следует проводить диагностику персонала. Если уровень работника никак не изменился после обучения, то либо сотрудник недостаточно ответственно к нему отнесся, либо в самой системе обучения какие-то проблемы.
При подборе персонала старайтесь, чтобы все были примерно одного возраста и социального статуса. Также важно и гендерное соотношение. Старайтесь беречь равновесие в коллективе.
Не забывайте оп премировании за сверхурочные или выполнение дополнительных обязанностей. Как показывает практика, прибавка к зарплате – один из лучших мотиваторов для сотрудников.
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Специально для mmgp.ru